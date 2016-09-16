Порошенко: Справа Шеремета – це тест для правоохоронних органів

Президент Петро Порошенко не задоволений ситуацією з пресою в Україні і заявляє, що розслідування вбивства Павла Шеремета є важливим тестом для правоохоронних органів України.

Про це він заявив на форумі YES у п'ятницю.

"Чи я задоволений ситуацією з пресою? Ні! Не має бути, щоб президент втручався в ситуацію щодо нападу на канал Інтер – це неприйнятно", - зазначив він.

Він також заявив, що не може миритися із вбивством одного з керівників "Української правди" Павла Шеремета.

"Я не можу прийняти вбивство Павла Шеремета, якого я особисто знав", - наголосив він.

"Що я можу зробити - це за годину, чи за дві після того, як це сталося - подзвонити американським партнерам і запросити агентів ФБР, щоб могли допомогти провести розслідування, дати експертів, які могли б зробити всі розшукові роботи і просто додати прозорості в це розслідування", - сказав він.

"Звичайно, проблема, коли вибухає машина журналіста посеред вулиці в центрі Києва – це терористичний акт і це може статися в будь-якій країні, але український президент, український уряд, українські правоохоронні органи повинні показати ефективність і прозорість цього розслідування", - зазначив він.

Порошенко додав, що знав Шеремета багато років, цінував його за те, що він приїхав в Україну з Росії і допомагав у ці важкі часи дуже професійною роботою.

"Це дуже важливий тест для внутрішніх органів України, як пройде це розслідування", - наголосив він.

Він також додав, що потрібно покращити безпеку на вулиці, тому триває реформа поліції, безпекового сектору, армії, тощо.

Один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув вранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.

Вибуховий пристрій, який підірвав автомобіль з журналістом Павлом Шереметом, був закладений близько до місця водія.

Поліція кваліфікувала подію за статтею "умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб".

Слідство розглядає декілька версій злочину.

22 липня справа була передана до Головного слідчого управління МВС, Генпрокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Тоді ж ЗМІ виклали відео з моментом начебто закладення вибухівки під автомобіль, у якому загинув журналіст Павло Шеремет.

4 серпня слідчі повідомили, що у справі опитані близько 500 свідків, вилучені близько 150 камер, у слідства понад 140 терабайт інформації.

Слідчі також попросили допомогти знайти свідка у справі про вбивство Шеремета.

Голова МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тисяч гривень за будь-яку інформацію, яка стосується вбивства журналіста Павла Шеремета.

Українська правда