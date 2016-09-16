Кучма вважає, що Європа відповідальна за події в Україні
Екс-президент Леонід Кучма вважає, що Європа несе відповідальність за події в Україні, пов'язані з протистоянням останніх років.
Про це він заявив журналістам у кулуарах форуму YES у п'ятницю.
"Давайте, все-таки, щоб Європа зрозуміла, що вона відповідає за ту ситуацію, яка сталася у нас. Бо 45-й рік, Ялта, ми вже одну пережили, поділили тоді Європу на дві частини. 50 років – холодна війна. Зараз знову лютий 2014 року, знову ділимо Європу на дві частини", – сказав він.
За словами Кучми, таку відповідальність мають нести канцлер Німеччини Ангела Меркель, а також президент Франції Франсуа Олланд, Росії – Володимир Путін і України Петро Порошенко.
"Ці люди брали відповідальність і вони повинні відповідати за це. Не просто зібралися, поговорили, підписали", – заявив Кучма.
Як відомо, Кучма є представником України у тристоронній контактній групі щодо конфлікту на сході України.
Українська правда
2 срока страной правил, а ответственность переложил на соседей.
а ну-ка, любезный, ответь-ка
1) почему позволял России создавать и укреплять крымский и донецко-луганский анклавы, не препятствовал расслоению общества и не способствовал созданию единой нации?
2) почему не остановил деградацию армии, а укреплял репрессивные полицейские органы?
3) почему способствовал победе своего преемника-бандита и только первый Майдан временно отодвинул Януковича от власти?