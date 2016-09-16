Кучма вважає, що Європа відповідальна за події в Україні

Екс-президент Леонід Кучма вважає, що Європа несе відповідальність за події в Україні, пов'язані з протистоянням останніх років.

Про це він заявив журналістам у кулуарах форуму YES у п'ятницю.

"Давайте, все-таки, щоб Європа зрозуміла, що вона відповідає за ту ситуацію, яка сталася у нас. Бо 45-й рік, Ялта, ми вже одну пережили, поділили тоді Європу на дві частини. 50 років – холодна війна. Зараз знову лютий 2014 року, знову ділимо Європу на дві частини", – сказав він.

За словами Кучми, таку відповідальність мають нести канцлер Німеччини Ангела Меркель, а також президент Франції Франсуа Олланд, Росії – Володимир Путін і України Петро Порошенко.

"Ці люди брали відповідальність і вони повинні відповідати за це. Не просто зібралися, поговорили, підписали", – заявив Кучма.

Як відомо, Кучма є представником України у тристоронній контактній групі щодо конфлікту на сході України.

Українська правда