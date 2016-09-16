Кучма вважає, що Європа відповідальна за події в Україні

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П'ятниця, 16 вересня 2016, 11:50

Екс-президент Леонід Кучма вважає, що Європа несе відповідальність за події в Україні, пов'язані з протистоянням останніх років.

Про це він заявив журналістам у кулуарах форуму YES у п'ятницю.

"Давайте, все-таки, щоб Європа зрозуміла, що вона відповідає за ту ситуацію, яка сталася у нас. Бо 45-й рік, Ялта, ми вже одну пережили, поділили тоді Європу на дві частини. 50 років – холодна війна. Зараз знову лютий 2014 року, знову ділимо Європу на дві частини", – сказав він.

За словами Кучми, таку відповідальність мають нести канцлер Німеччини Ангела Меркель, а також президент Франції Франсуа Олланд, Росії – Володимир Путін і України Петро Порошенко.

"Ці люди брали відповідальність і вони повинні відповідати за це. Не просто зібралися, поговорили, підписали", – заявив Кучма.

Як відомо, Кучма є представником України у тристоронній контактній групі щодо конфлікту на сході України.

Українська правда

Теми: Кучма ЄС АТО
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Коментарі — 3
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IP: 51.255.202.---spitfire16.09.2016 15:24
херасе.
2 срока страной правил, а ответственность переложил на соседей.

а ну-ка, любезный, ответь-ка
1) почему позволял России создавать и укреплять крымский и донецко-луганский анклавы, не препятствовал расслоению общества и не способствовал созданию единой нации?
2) почему не остановил деградацию армии, а укреплял репрессивные полицейские органы?
3) почему способствовал победе своего преемника-бандита и только первый Майдан временно отодвинул Януковича от власти?
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IP: 195.242.80.---val mashtak 16.09.2016 13:23
Все верно! Без предварительного тайного сговора Кремля с Берлином и примкнувшшим к ним Парижем Уйло никогда бы не отважилось аннексировать Крым и развязать войну на Донбассе. И идиотические заявления немецко-французских риббентропов последних дней – тому подтвержение
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IP: 193.17.75.---Zi_shody116.09.2016 12:59
А чего эти люди? Пусть участники Будапештского "гаранта" отвечают...
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