За добу в АТО троє поранених та один контужений

792 перегляди
0
П'ятниця, 16 вересня 2016, 13:08

За добу на Донбасі загиблих у лавах ЗСУ немає, троє військових отримали поранення та ще 1 контузію.

Про це під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО, полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу унаслідок бойових дій загиблих немає, троє військових отримали поранення, ще 1 отримав контузію унаслідок підриву вибухових пристроїв у Кримському та Авдіївці", - сказав Лисенко.

За його словами, в зоні проведення АТО знизилась кількість обстрілів з боку бойовиків, вони не застосовували артилерію. Лисенко пов’язав таку ситуацію із візитом на Донбас міністрів закордонних справ європейських країн.

"Проте повного перемир’я немає", - сказав він. 

Як відомо, в Авдіївці Донецької області в результаті вибуху на автобазі загинув чоловік 1963 року народження, ще двоє були госпіталізовані.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
У Авдіївці в результаті вибуху загинув чоловік, ще двоє поранені 16 вересня 2016, 13:07
Кучма вважає, що Європа відповідальна за події в Україні 16 вересня 2016, 11:50
Бойовики не протримали свій "режим тиші" ані дня 16 вересня 2016, 07:41
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
МВФ визначив "маяки" для четвертого траншу Україні
Крім Жемчугова в суботу обміняють співробітника СБУ – ЗМІ
Порошенко анонсував початок великої приватизації наступного місяця
У Євросоюзі – за надання НАБУ права на самостійну "прослушку"
Усі новини
Необмежені у Ріо

Що стоїть за перемогами наших паралімпійців

Історія

Як Україна розробляла бортові комп’ютери для радянських ракет