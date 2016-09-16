За добу в АТО троє поранених та один контужений

За добу на Донбасі загиблих у лавах ЗСУ немає, троє військових отримали поранення та ще 1 контузію.

Про це під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО, полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу унаслідок бойових дій загиблих немає, троє військових отримали поранення, ще 1 отримав контузію унаслідок підриву вибухових пристроїв у Кримському та Авдіївці", - сказав Лисенко.

За його словами, в зоні проведення АТО знизилась кількість обстрілів з боку бойовиків, вони не застосовували артилерію. Лисенко пов’язав таку ситуацію із візитом на Донбас міністрів закордонних справ європейських країн.

"Проте повного перемир’я немає", - сказав він.

Як відомо, в Авдіївці Донецької області в результаті вибуху на автобазі загинув чоловік 1963 року народження, ще двоє були госпіталізовані.

Українська правда