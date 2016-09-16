ПАРЄ не спостерігатиме за виборами Думи РФ в Криму

Представники Парламентської асамблеї Ради Європи не спостерігатимуть за виборами в Думу РФ, які Росія планує провести в окупованому Криму.

Про це президент ПАРЄ Педро Аграмунт заявив голові Верховної Ради Андрію Парубієві під час його візиту до Франції, повідомляє прес-служба українського парламенту.

"Аграмунт повідомив, що спостереження за виборами не буде проводитися, оскільки Росія не запрошувала представників ПАРЄ через те, що не бере участь у її засіданнях", – сказано у повідомленні.

"Ми не відступимо від позиції щодо дотримання територіальної цілісності. Це стосується усіх країн", – заявив Аграмунт і додав, що підтримає Україну у всіх питаннях, та висловив готовність у подальшій співпраці з боку європейських структур.

"Усе, що ви хочете робити, ми підтримаємо", – додав він.

Парубій зазначив, що окупація Криму порушує норми міжнародного права, тому "у відповідь на це має бути жорстка реакція".

"Якщо не давати належну відповідь, агресор розуміє, що можна і надалі так діяти", – сказав він.

Аграмунт повідомив, що планує відвідати Україну найближчим часом.

Як відомо, вибори в російську Думу відбудуться 18 вересня.

Українська правда