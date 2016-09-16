Луценко: обшуки в Харкові готували два місяці

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П'ятниця, 16 вересня 2016, 13:52

Масові обшуки в харківських чиновників, які відбулися у четвер, готувалися правоохоронцями протягом двох місяців.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

"Ми готували цю операцію два місяці. 150 працівників ГПУ та бійців "Альфи" СБУ вчора провели понад 120 обшуків у Харкові", – повідомив він.

Луценко повторив, що метою обшуків було вилучення документів, "які мають стати основою справи про розкрадання 650 га харківської землі організованим злочинним угрупуванням Добкіна-Кернеса".

"Стара шарманка про "політичні переслідування" не допоможе. Вкрасти у міста 4 мільярди (гривень) і поселити на елітних гектарах своїх родичів, друзів, потрібних політиків та правоохоронців – кримінальний злочин. І за нього буде відповідальність", – додав він.

Як відомо, у четвер правоохоронці провели одночасні обшуки в міськраді Харкова, а також у помешканнях мера міста Геннадія Кернеса та депутата від "Опозиційного блоку", екс-мера Харкова та екс-губернатора Харківської області Михайла Добкіна.

За словами Луценка, обшуки здійснені в рамках розслідування справи про незаконне виділення 650 гектарів харківської землі владою міста. Луценко пообіцяв, що в будь-якому випадку ці землі будуть повернені громаді міста.

Харків і Добкін відкидають всі звинувачення, називаючи їх політичними.

Українська правда

Теми: Луценко Кернес Добкін Харків корупція
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IP: 193.150.96.---Вячеслав Белоус16.09.2016 15:29
Харків!!!!!???? і Добкін відкидають всі звинувачення, називаючи їх політичними.
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