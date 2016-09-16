У Євросоюзі – за надання НАБУ права на самостійну "прослушку"

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П'ятниця, 16 вересня 2016, 14:35

Надання Національному антикорупційному бюро України законодавчої можливості самостійно знімати інформацію з каналів зв'язку у відповідності з міжнародно прийнятою практикою позитивно позначиться на діяльності цього органу.

Таку думку висловив європейський комісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Ган журналістам у п'ятницю в Києві, повідолмяє "Інтерфакс-Україна".

"На нашу думку, якщо Національне антикорупційне бюро нарешті отримає можливість проведення власними силами прослуховування у відповідності з встановленими міжнародними стандартами – це сприятиме підвищенню рівня незалежності антикорупційних органів", – заявив Ган.

Як відомо, 6 липня 2016 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький закликав Верховну Раду підтримати законопроект №4812, який дозволить НАБУ самостійно знімати інформацію з каналів зв'язку.

Він мотивував тим, що це прискорило б слідчий процес щодо ТОП-чиновників для НАБУ й запобігало б "витоку інформації". Для прослуховування депутатів все одно б знадобився дозвіл Верховної Ради, уточнював Холодницький.

Теми: НАБУ прослуховування ЄС
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IP: 46.219.254.---Александр Игоревич16.09.2016 15:00
Замечу, справедливости ради: в ЕС не знают, что НАБУ уже не антикоррупционное бюро, а карманный инструмент для политических заказов и интриг.
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