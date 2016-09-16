ЄС закликає Раду якнайшвидше створити антикорупційні суди

У Євросоюзі переконані в необхідності створення в Україні антикорупційних судів у рамках завершення розбудови системи боротьби з корупцією.

Про це повідомив єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Ган, передає "Інтерфакс-Україна".

Він також висловився за якнайшвидше законодавче врегулювання цього питання.

"Я також вважаю, що має розпочатися робота щодо створення антикорупційних судів для того, щоб завершити реформування всієї системи цього спектра. Таки чином ці суди є відсутньою ланкою. Ми закликаємо Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити необхідні законодавчі акти для створення антикорупційних судів, а закласти необхідну конкурентну процедуру добору суддів в цю структуру", - сказав він.

Ган також додав, що європейські експерти готові приєднатися до необхідних законодавчих підготовчих процедур, а також до добору суддів.

Як відомо, раніше Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляв, що боротися з корупцією надалі без антикорупційного суду буде досить важко.