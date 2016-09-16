Кучма: сепаратисти не дають створити групу з питань кордону

Представники Росії і сепаратистів у Тристоронній контактній групі виступають проти створення підгрупи з питання повернення під контроль України ділянки держкордону з РФ на Донбасі.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив екс-президент Леонід Кучма, який представляє Україну в цій групі.

"Тому що (РФ і "ЛНР/ДНР" – ред.) прекрасно розуміють, якщо кордон буде наш, то вирішуються й багато інших проблем. В першу чергу, пов'язані з постачаннями озброєнь", – сказав Кучма.

Також він заявив про відсутність домовленості про відведення підрозділів від лінії зіткнення сторін через відсутність компромісу щодо самої лінії розмежування.

"Їм (главам МЗС ФРН і Франції Франку-Вальтеру Штайнмайеру і Жан-Марку Еро – ред.) же легше проанонсувати, але ж нам потрібно вирішити це питання. Ми не можемо піти на здачу своїх інтересів. Якщо ми знайдемо якийсь вихід з положення, в документах пропишемо про дотримання лінії від 19 вересня – це вже буде крок", – сказав він.

Кучма нагадав, що є лінія розмежування, яка була погоджена у Мінську 19 вересня 2014 року.

"Від цієї лінії потрібно відвести ще на 1 км всі сили і зробити більш широку зону безпеки. Але є одна проблема – за цей час представники "ЛНР/ДНР" відхопили 1500 км і вони пропонують відвести вже за новою лінією зіткнення", – пояснив він.

За словами Кучми, Київ категорично не згоден зі зміною лінії розмежування.

"Ми з цим категорично не згодні і думаємо, як знайти рішення цього питання, адже від вирішення цього питання залежить безпека", – сказав Кучма.

Як відомо, 14 вересня Еро заявив, що на наступному тижні має бути підписана угода про розведення військ у трьох пілотних зонах на Донбасі.

Як відомо, в даний час в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі функціонують чотири підгрупи – з гуманітарних, політичних, економічних питань, а також з питань безпеки.

Разом з тим, Україна неодноразово виступала з ініціативою створити ще одну підгрупу, яка б займалася питанням повернення Україні контролю над ділянкою кордону з РФ.

Раніше Кучма також заявив, що Європа відповідальна за стан справ в Україні.