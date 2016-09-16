Крім Жемчугова в суботу обміняють співробітника СБУ – ЗМІ

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П'ятниця, 16 вересня 2016, 16:09

Тяжкопоранений українець Володимир Жемчугов і співробітник СБУ Юрій Супрун в суботу можуть бути обміняні.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на близьке до переговорів з обміну полоненими джерело.

"Досягнуті домовленості про обмін 17 вересня затриманих Жемчугова і полковника СБУ Супруна на прихильників "ЛНР" і "ДНР", затриманих СБУ", - сказало у п'ятницю агентству джерело.

Однак співрозмовник агентства не уточнив, скільки буде звільнено прихильників бойовиків.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що розраховує на звільнення з полону в "ЛНР" українця Жемчугова, котрий втратив руки та зір у результаті підриву на розтяжці.

У "ЛНР" у свою чергу заявили, що найближчим часом здійснять обмін полоненими з українською стороною за формулою "один до чотирьох".

"Досягнута домовленість з уповноваженим представником з обміну полоненими з української сторони Віктором Медведчуком за обміном "один до чотирьох", - повідомила представник "ЛНР" в гуманітарній підгрупі Контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Ольга Кобцева, додавши, що Луганськ віддає одного в обмін на чотирьох.

Теми: СБУ полонені
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