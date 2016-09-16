Українці масово відмовляються від російських ЗМІ - дослідження

00
1
П'ятниця, 16 вересня 2016, 16:50

Українці продовжують відмовлятися від російських ЗМІ.

Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження стану розвитку медіа в Україні 2016 року, що провела організація Internews Network в рамках проекту USAID "У-Медіа", повідомлює Інститут масової інформації.  

Вказується, що українці набагато менше користуються російськими ЗМІ, ніж у 2014 та 2015 роках. Перегляд російських теленовин скоротився з 27% у 2014 році до 6% у 2016 р., водночас споживання онлайн-новин скоротилося з 21% до 11% за цей період, а газети та радіостанції залишаються непопулярними.

"Зараз менше людей довіряють російським ЗМІ, ніж на початку конфлікту на сході України; довіра до російського ТБ впала з 20% до 4% за останні два роки, а довіра до онлайн-новин впала з 16% до 5%; рівні довіри до радіо та газет жевріють на 2%. У різних частинах країни тенденції різняться", - сказано у повідомленні.

Також, зазначають автори дослідження, у 2016 році довіра до російського телебачення трохи збільшилася у Харківській, Луганській та Запорізькій областях. Проте в усіх інших опитуваних регіонах довіра впала. Довіра до російських онлайн-джерел скоротилася всюди, крім Миколаївської області, де було невелике збільшення.

 
фото: ІМІ

Згідно з дослідженням, у цілому зростає користування Інтернетом, зокрема, сайтами новин та соціальними мережами.

"Близько 67% респондентів заявили, що вони використовують Веб для отримання новин, порівняно з 64% у 2015 році. Телебачення все ще є головним джерелом новин для українців, проте падіння його популярності продовжується", - свідчать результати.

Українська правда

Теми: ЗМІ Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
У Косово затримали українського пропагандиста "русского мира" 16 вересня 2016, 11:30
Порошенко: Справа Шеремета – це тест для правоохоронних органів 16 вересня 2016, 11:11
Убивство Шеремета посилює незахищеність журналістів – посол США 15 вересня 2016, 13:54
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.219.244.---brs16.09.2016 16:57
я вообще забыл, что есть какая-то расия, и где оно находится...
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
МВФ перерахував Україні третій транш
Журналісти просять не спекулювати на справі Гонгадзе, а розслідувати її
МВФ визначив "маяки" для четвертого траншу Україні
Крім Жемчугова в суботу обміняють співробітника СБУ – ЗМІ
Усі новини
#небийдитину

Новий флешмоб проти насильства шириться на Facebook

Незалежність'25

Похвала інакшості. Незалежність'25 Богдана Логвиненка