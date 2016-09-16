Українці масово відмовляються від російських ЗМІ - дослідження

Українці продовжують відмовлятися від російських ЗМІ.

Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження стану розвитку медіа в Україні 2016 року, що провела організація Internews Network в рамках проекту USAID "У-Медіа", повідомлює Інститут масової інформації.

Вказується, що українці набагато менше користуються російськими ЗМІ, ніж у 2014 та 2015 роках. Перегляд російських теленовин скоротився з 27% у 2014 році до 6% у 2016 р., водночас споживання онлайн-новин скоротилося з 21% до 11% за цей період, а газети та радіостанції залишаються непопулярними.

"Зараз менше людей довіряють російським ЗМІ, ніж на початку конфлікту на сході України; довіра до російського ТБ впала з 20% до 4% за останні два роки, а довіра до онлайн-новин впала з 16% до 5%; рівні довіри до радіо та газет жевріють на 2%. У різних частинах країни тенденції різняться", - сказано у повідомленні.

Також, зазначають автори дослідження, у 2016 році довіра до російського телебачення трохи збільшилася у Харківській, Луганській та Запорізькій областях. Проте в усіх інших опитуваних регіонах довіра впала. Довіра до російських онлайн-джерел скоротилася всюди, крім Миколаївської області, де було невелике збільшення.

фото: ІМІ

Згідно з дослідженням, у цілому зростає користування Інтернетом, зокрема, сайтами новин та соціальними мережами.

"Близько 67% респондентів заявили, що вони використовують Веб для отримання новин, порівняно з 64% у 2015 році. Телебачення все ще є головним джерелом новин для українців, проте падіння його популярності продовжується", - свідчать результати.

Українська правда