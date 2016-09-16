Україна в жовтні подасть резолюцію в ООН щодо прав людини в Криму

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П'ятниця, 16 вересня 2016, 17:03

На початку роботи третього комітету Генасамблеї ООН в жовтні Україна подасть нову резолюцію щодо прав людини в окупованому Росією Криму.

Про це у своєму твіттері написав представник України в ООН Володимир Єльченко, відповідаючи на питання у рамках спілкування з користувачами соцмережі.

Також він додав, що нещодавно порушив перед генсеком ООН питання проведення Росією виборів на анексованому півострові.

Як відомо, раніше президент ПАРЄ Педро Аграмунт заявив, що його відомство не спостерігатиме за цими виборами в Криму.

Українська правда

Теми: Крим Росія ООН права людини вибори
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