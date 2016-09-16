Transparency: рішення МВФ надати Україні кредит було політичним

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П'ятниця, 16 вересня 2016, 17:23

Міжнародна організація Transparency International вважає, що рішення Міжнародного валютного фонду надати Україні транш у розмірі 1 млрд доларів політичним.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Transparency International з посиланням на слова голови правління Хосе Угаса, повідомляють "Українські новини".

"Якщо б рішення про надання платежів формувалося на звичайних умовах надання позики, то воно було б негативним. Але політика взяла гору, і Україні дадуть ще один "рятувальний круг", – сказав Угас.

Він назвав Україну країною, яка має "правлячу еліту, скомпрометовану корупцією", і зазначив, що країна буде залишатися вразливою до корупції та захоплення влади, поки не налагодить економіку і не покінчить з безкарністю чиновників.

Також Угас висловив сумнів, що з існуючою судовою системою в Україні буде доведено до кінця справу щодо екс-президента Віктора Януковича.

"Той факт, що справа Януковича не має успіху, є символічною ознакою того, що система не працює. Минулого тижня Державна служба фінансового моніторингу повідомила, що суми, присвоєні Януковичем, склали 7,5 млрд доларів США. Такі справи досить погано розслідуються судовою системою, і це не відповідає нашим цілям, а уряд затягує час реформування системи", – сказав він.

За його словами, антикорупційний суд може бути створений в Україні вже цієї осені з відповідними змінами в законодавстві.

Угас вважає, що донори, які надають міжнародну фінансову допомогу, повинні брати до уваги незалежність судової системи, а також створення функціональних антикорупційних судів.

Як відомо, 14 вересня МВФ вирішив виділити Україні третій транш у розмірі 1 млрд доларів за програмою розширеного фінансування EFF.

Спочатку передбачалося, що третій транш складе 1,7 млрд доларів, який повинен був надійти в країну ще в 2015 році.

Через невиконання Україною всіх умов фонд знизив розмір траншу з 1,7 млрд доларів до 1 млрд.

Теми: МВФ корупція
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