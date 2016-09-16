Мирослава Гонгадзе: Кучма має просити вибачення з лави підсудних

Вдова українського журналіста Георгія Гонгадзе, якого вбили у 2000 році, Мирослава вважає, що екс-президент Леонід Кучма повинен просити у неї і її дітей пробачення.

Про це вона сказала в інтерв'ю газеті "Високий замок".

Вона зазначила, що за 2 роки ні разу не спілкувалася із Кучмою.

"А дивитися в очі не я йому маю, а він. І просити прощення у мене і дітей з лави підсудних", - сказала вона.

Гонгадзе заявила, що якби Кучма опинився на лаві підсудних "це було б очищенням для всієї України".

Водночас вона вважає, що вбивство Гонгадзе і вбивство журналіста Павла Шеремета перегукуються.

"Ці вбивства перегукуються, адже і Георгій, і Павло стали сакральними жертвами. Я переконана, що це політичне вбивство, але треба дочекатись результатів слідства. Сподіваюсь, воно триватиме не 16 років, як у справі вбивства Георгія", - сказала вона.

Як відомо, Вищий спецсуд 12 жовтня почне розглядати касацію на вирок для екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, засудженого за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного тюремного ув'язнення за вбивство Гонгадзе.

Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року, надалі в лісі під Києвом знайшли його обезголовлене тіло.