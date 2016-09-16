Путін вважає, що захопив Крим у відповідності зі статутом ООН

00
1
П'ятниця, 16 вересня 2016, 17:59

Президент Росії Володимир Путін вважає, що захоплення Криму було не анексією, а законним приєднанням в рамках міжнародних норм.

Про це повідомляють "РИА Новости".

"Перше, що хотів би сказати, що Росія нічого не анексувала, а все, що сталося з Кримом, – результат протиправних дій певних політичних сил в Україні, які довели її до державного перевороту. Крим приєднався до Росії в результаті волевиявлення людей, які проживають на цій території", – сказав Путін.

За його словами, приєднання Криму до РФ відбулося у повній відповідності з міжнародним правом та Статутом ООН.

Так він відреагував на слова посла України в СНД Миколи Дорошенка, який виступив проти головування Росії в СНД в 2017 році і заявив, що Україна візьме участь у переписі населення 2020 року в СНД, якщо під час його проведення Росія буде розглядати населення Криму як громадян України.

Теми: Крим Путін Росія анексія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Україна в жовтні подасть резолюцію в ООН щодо прав людини в Криму 16 вересня 2016, 17:03
ПАРЄ не спостерігатиме за виборами Думи РФ в Криму 16 вересня 2016, 13:39
На Керченській переправі автомобіль із водієм впав у воду 16 вересня 2016, 13:39
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 107.77.76.---Oleg Kikta16.09.2016 18:28
Скажіть мені, ну не Xy@лo?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
МВФ перерахував Україні третій транш
Журналісти просять не спекулювати на справі Гонгадзе, а розслідувати її
МВФ визначив "маяки" для четвертого траншу Україні
Крім Жемчугова в суботу обміняють співробітника СБУ – ЗМІ
Усі новини
#небийдитину

Новий флешмоб проти насильства шириться на Facebook

Незалежність'25

Похвала інакшості. Незалежність'25 Богдана Логвиненка