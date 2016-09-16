Путін вважає, що захопив Крим у відповідності зі статутом ООН

Президент Росії Володимир Путін вважає, що захоплення Криму було не анексією, а законним приєднанням в рамках міжнародних норм.

Про це повідомляють "РИА Новости".

"Перше, що хотів би сказати, що Росія нічого не анексувала, а все, що сталося з Кримом, – результат протиправних дій певних політичних сил в Україні, які довели її до державного перевороту. Крим приєднався до Росії в результаті волевиявлення людей, які проживають на цій території", – сказав Путін.

За його словами, приєднання Криму до РФ відбулося у повній відповідності з міжнародним правом та Статутом ООН.

Так він відреагував на слова посла України в СНД Миколи Дорошенка, який виступив проти головування Росії в СНД в 2017 році і заявив, що Україна візьме участь у переписі населення 2020 року в СНД, якщо під час його проведення Росія буде розглядати населення Криму як громадян України.