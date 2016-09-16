Друг Путіна через суд змусив видання видалити статтю про його елітне житло

Останкінський суд Москви змусив газету "Ведомости" знищити тираж номера, в якому була стаття про будівництво будинку в Барвисі для голови "Роснефти" Ігоря Сєчіна.

Про це у п'ятницю пише російське видання "Медуза".

Суд задовольнив позов самого Сєчіна.

"Суд погодився з думкою позивача, який стверджував, що інформація в статті винесена на обговорення "заради цікавості публіки". Представники "Ведомостей" вказували, що дані були взяті з відкритих джерел і наполягали, що інформація становить суспільний інтерес", - пише видання.

"Ведомости" змушують видалити замітку з сайту і знищити тираж номера, що залишився.

Як пише видання, розслідування під назвою "Сечин в'є гніздо в Барвисі" було опубліковано в "Ведомостях" 20 липня 2016 року.

У статті розповідалося про будівництво Сечіним будинку на ділянці площею три гектари в центрі нового селища на Рубльовському шосе під Москвою.

Як відомо, у 2014 році по відношенню до Сечіна уряд США ввів обмежувальні санкції.