Суд продовжив арешт Краснова на один день

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Субота, 17 вересня 2016, 00:31

Бориспільський міськрайонний суд Київської області продовжив арешт керівника громадської організації "Громадянський корпус "Азов – Крим" Станіславу Краснову до 24:00 19 вересня.

Про це повідомив адвокат Краснова Андрій Мамалига проекту Радіо Свобода Крим.Реалії 

"Підготовче засідання відклали на 19 число на 14:00. Але суд фактично без участі Станіслава, захисників продовжив йому утримання під вартою, що є грубим порушенням всіх норм КПК. Адже такі клопотання розглядаються тільки за участю обвинуваченого, підсудного", – зазначив Мамалига.

За його словами, працівники СІЗО не доставили Краснова в зал суду, а також не змогли організувати відеоконференцію.

"Він написав заяву на відеоконференцію, але поки що, з невідомих причин, СІЗО не змогло забезпечити цей зв’язок", – сказав адвокат.

Як повідомляє прес-служба суду, також суд зобов’язав керівництво Київського слідчого ізолятора і поліції організувати доставку Краснова на судове засідання 19 вересня.

У серпні суд продовжив арешт Краснова до 18 вересня.

Як відомо, Краснова підозрюють у тероризмі і шпигунстві на користь російських спецслужб. Сам же активіст заявляє, що працював на спецслужби України.

Теми: суд "Азов"
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