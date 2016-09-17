У "Нафтогазі" заявили про можливість зриву реформи управління

Підпорядкування ПАТ "Укртрансгаз" від НАК "Нафтогаз України" до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) ставить під загрозу виконання Плану реформи корпоративного управління "Нафтогазу".

Про це йдеться у заяві НАК "Нафтогаз України".

"Це рішення суперечить вимогам як Третього енергопакету, так і Закону України "Про ринок природного газу". Воно також ставить під загрозу виконання Плану реформи корпоративного управління Нафтогазу, під реалізацію якого був отриманий кредит ЄБРР $300 млн на закупівлю газу", - сказано у заяві.

У "Нафтогазі" стверджують, що внаслідок дій керівництва МЕРТ під загрозою тепер опинилася кредитна угода зі Світовим банком на суму $500 млн, необхідна для стабільного проходження опалювального сезону 2016-2017 років.

Однією з вимог Третього енергопакету є неможливість одночасного контролю одним органом над компаніями, які провадять діяльність з транспортування газу, з одного боку, та займаються його постачанням та видобуванням, з іншого.

План реструктуризації "Нафтогазу" був схвалений Кабінетом Міністрів України у липні 2016 року, узгоджений з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, ЄБРР та іншими західними партнерами.

План виконання вимог Третього енергетичного пакету передбачає, зокрема, створення нової компанії-оператора, в якій буде утворено незалежну наглядову раду, але не зміну контролю над товариством на користь МЕРТ.

"Цей План не передбачає такого заходу, як прийняття рішення про зміну контролю над Укртрансгазом. Все, що передбачено по відношенню до Укртрансгазу, – це доручення МЕРТ "рекомендувати Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" утворити в ПАТ "Укртрансгаз" наглядову раду у кількості п’яти осіб з рядом умов", - уточнюють у компанії.

Вони зазначають, що жоден пункт із затвердженого плану реструктуризації "Нафтогазу" наразі не виконаний і це вже викликало занепокоєння та зауваження Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

"Мінекономіки мало вже давно розробити та опублікувати так звану "політику власності", яка стала б орієнтиром для роботи наглядових рад державних підприємств. Замість цього міністерство вдається до дій, які, у кінцевому підсумку, ведуть до ручного управління держпідприємствами. Рішення МЕРТ також може суттєво ускладнити подальші переговори Нафтогазу із західними партнерами, які не розуміють логіку такого кроку", – заявив головний комерційний директор Групи Нафтогаз Юрій Вітренко.

Це – не анбандлінг. Про те, чому рішення МЕРТ суперечить Третьому енергопакету та чому це рішення ні яким боком не стос... Опубліковано Нафтогаз України - Naftogaz 16 вересня 2016 р.

Як повідомлялось, міністерство економічного розвитку і торгівлі вивело з-під контролю НАК "Нафтогаз України" здійснення закупівель ПАТ "Укртрансгаз".