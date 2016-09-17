Вишеградська група відмовилася від квот щодо біженців

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Субота, 17 вересня 2016, 02:28

Польща, Угорщина, Чехія і Словаччина заявили, що країни повинні приймати мігрантів виходячи з власних можливостей.

Про це пише DW.com.

Вишеградська четвірка на саміті ЄС в Братиславі прийняла власну заяву, в якій відкинула квоти щодо розподілу біженців по країнах Євросоюзу.

У заяві, зокрема, пропонується запровадити для контролю міграції такий же порядок, як в США, де вся інформація про мігранта повинна бути передана властям ще до його в'їзду в країну. Як наголошується в документі, захист кордонів - це ефективний спосіб боротьби з нелегальною міграцією.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив на саміті в Братиславі, що в ході зустрічі не вдалося змінити міграційну політику ЄС, яку він назвав "саморуйнівною і наївною".

За його словами, якщо Німеччина не піде на жорстке обмеження кількості мігрантів, це викличе поршневий ефект, в результаті якого ще більше людей хлине в Європу.

Орбан також повідомив, що лідери країн, розташованих на так званому "балканському маршруті" міграції, а також Німеччини та Австрії зустрінуться 24 вересня в Відні і спробують знайти "шлях для руху вперед".

Теми: міграція ЄС
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