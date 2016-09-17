Пентагон повідомив про ліквідацію міністра інформації ІДІЛ

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Субота, 17 вересня 2016, 03:14

В результаті авіаудару вбито одного з високопоставлених лідерів екстремістського угруповання "Ісламська держава" Ваіль Аділь Салман аль-Фуйяда.

Про це заявив представник Пентагону Пітер Кук, передає BBC.

Також відомий під псевдо "Доктор Ваіль", він був міністром інформації ІДІЛ і відповідав за виробництво пропагандистських відео зі сценами вбивств.

Згідно із заявою Пентагону, авіаудар, який убив аль-Фуйяда, було завдано коаліцією 7 вересня в районі сирійського міста Ракка.

Фуйяд вважався найближчим соратником прес-секретаря ІДІЛ Абу Мухаммада аль-Аднані, який був убитий в минулому місяці.

"Знищення високопоставленого лідера ІДІЛ знизить її здатність утримувати територію, а також планувати, фінансувати і керувати нападами всередині і за межами регіону", - заявив Кук.

Теми: США Сирія тероризм
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