Лідери ЄС розробляють план оновлення Євросоюзу

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Субота, 17 вересня 2016, 03:41

На неформальній зустрічі лідерів країн-членів Європейського Союзу у Братиславі було погоджено розробити стратегію відновлення суспільної довіри до Євросоюзу після шоку від Brexit.

Про це пише DW.com.

Так звана "Братиславська дорожна карта", яку запропонували Єврокомісія та президент Європейської Ради Дональд Туск, містить такі пункти, як міграція та зовнішні кордони, внутрішня та зовнішня безпека, економічний та соціальний розвиток. Детальний план оновлення ЄС має бути підготовлений до березня 2017 року.

Британський референдум щодо виходу з ЄС занурив решту блоку в "критичну" ситуацію, заявила на зустрічі у Братиславі канцлерка Німеччини Анґела Меркель.

"Ми домовилися про те, що Європа, яка перебуває в критичній ситуації після референдуму в Великобританії, але і через інші проблеми, які ми маємо, що ми повинні спільно узгодити порядок денний, що ми повинні мати робочий план", - сказала Меркель.

За її словами, представники європейських країн погоджуються щодо необхідності компромісів, почуття солідарності, співпраці.

Як повідомлялось, Вишеградська четвірка на саміті ЄС в Братиславі прийняла власну заяву, в якій відкинула квоти щодо розподілу біженців по країнах Євросоюзу.

Теми: ЄС Велика Британія Меркель
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