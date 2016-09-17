Франція передала Єгипту другий "Містраль", який не продали Росії
У порту міста Сен-Назер у Франції відбулася церемонія передачі Єгипту другого корабля типу "Містраль".
Про це, посилаючись на французькі ЗМІ, пише DT.ua.
Над вертольотоносцем піднято єгипетський прапор. Корабель отримав назву "Анвар Садат" - на честь третього президента Єгипту.
Як відомо, цей вертольотоносець будувався для Росії і мав носити назву "Владивосток". Однак в 2014 році Париж заморозив постачання двох кораблів даного типу у зв'язку з агресією Кремля проти України.
Пізніше контакт на поставку "Містралів" між РФ і Францією був розірваний. Влада Єгипту виявили бажання купити обидва кораблі. Було підписано новий контракт.