Франція передала Єгипту другий "Містраль", який не продали Росії

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Субота, 17 вересня 2016, 03:51

У порту міста Сен-Назер у Франції відбулася церемонія передачі Єгипту другого корабля типу "Містраль".

Про це, посилаючись на французькі ЗМІ, пише DT.ua.

Над вертольотоносцем піднято єгипетський прапор. Корабель отримав назву "Анвар Садат" - на честь третього президента Єгипту.

Як відомо, цей вертольотоносець будувався для Росії і мав носити назву "Владивосток". Однак в 2014 році Париж заморозив постачання двох кораблів даного типу у зв'язку з агресією Кремля проти України.

Пізніше контакт на поставку "Містралів" між РФ і Францією був розірваний. Влада Єгипту виявили бажання купити обидва кораблі. Було підписано новий контракт.

Теми: Франція Єгипет
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