США не визнають російські вибори в окупованому Криму - Держдеп

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Субота, 17 вересня 2016, 05:24

Сполучені Штати не визнають легітимними і не визнають результати виборів до Державної думи Росії, які пройдуть в Криму 18 вересня.

Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США.

"Наша позиція по Криму ясна: півострів залишається невід'ємною частиною України. Пов'язані з Кримом антиросійські санкції, не будуть зняті, поки Росія не поверне контроль над Кримом Україні", - сказано в заяві.

У Держдепі також підкреслили глибоку стурбованість гуманітарною ситуацією в Криму, в тому числі статусом кримських татар і численними повідомленнями про зникнення людей і порушення прав людини.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро пообіцяли не визнавати легітимність виборів в Держдуму РФ, які пройдуть в тому числі в Криму.

Також про неприйнятність російських парламентських виборів в окупованому Криму і невизнання їх результатів заявив міністр закордонних справ Данії Крістіан Йенсен.

Як повідомлялось, місія Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ не буде спостерігати за виборами в Держдуму РФ, які нелегітимно збираються проводити російські окупаційні власті в Криму.

Раніше президент Петро Порошенко закликав не визнавати легітимність парламентських виборів Росії, які Москва намагається провести в тимчасово окупованих Криму і Севастополі.

У разі проведення виборів в окупованому Криму, абсолютну більшість Держдуми РФ буде обрано нелегітимно.

Теми: США Крим санкції Держдума Росія
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