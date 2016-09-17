АТО: бойовики порушували "режим тиші" 30 разів

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Субота, 17 вересня 2016, 08:05

За минулу добу російсько-окупаційні війська 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, при цьому важке озброєння не застосовували.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на Донецькому напрямку зафіксовано 16 порушень "режиму тиші". Обстріли з боку противника із стрілецької зброї та кулеметів відбулися в районі Авдіївки, Кам’янки, Новоселівки Другої та Зайцевого. А по Шахті Дутівка, Торецькому та Авдіївці ворог відкривав вогонь з гранатометів.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 10 порушень "режиму тиші". Ворог відкривав вогонь з кулеметів та стрілецької зброї в районі Мар’їнки, Старогнатівки, Новотроїцького, Широкиного та Талаківки.

На Луганському напрямку зафіксовано 4 порушення "режиму тиші". Противник вдався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, де бойовики також вели турбуючий вогонь зі стрілецької зброї. 

Окрім того, на Донецькому та Маріупольському напрямках бойовики стали більше використовувати снайперів з далекобійними гвинтівками. Так, противник застосував снайперські групи в районі Чермалика, Гранітного та Авдіївки.

При цьому у штабі наголошують, що, незважаючи на провокації, Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських угод.

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