Поліція розбирається з "обстрілом" посольства РФ

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Субота, 17 вересня 2016, 10:17

Поліція встановлює обставин нічних подій біля посольства РФ в Україні.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, близько першої години ночі до Солом'янського управління поліції надійшло повідомлення про вчинення хуліганських дій на проспекті Повітрофлотському. На місце прибула слідчо-оперативна група.

"З’ясувалося, що близько 20-ти осіб у балаклавах підійшли до посольства іноземної держави, закріпили предмет, схожий на салютну установку, та скерували його у бік дипломатичної установи. Через кілька хвилин пролунав ряд пострілів. У результаті будівля зазнала незначних пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Правоохоронці ретельно оглянули місце події, вилучили предмет, із якого було здійснено постріли.

Відомості про подію зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом'янського управління поліції. Правоохоронці проводять подальшу перевірку, встановлюють подробиці цієї події та осіб, які до неї причетні.

Разом з тим, у посольстві Росії в Україні заявили, що в ніч на суботу група невідомих кинула на територію посольства димову шашку і застосувала салютні установки.

"У районі першої години ночі невідомі кинули на територію посольства димову шашку і обстріляли будівлю за допомогою салютної установки. Постріли були спрямовані безпосередньо на будівлю дипмісії. Завдяки щасливому випадку загоряння не сталося", - цитує повідомлення посольства "Інтерфакс-Україна".

"Нападників було близько 20 осіб. Місцева поліція їх не затримала", - додали в диппредставництві.

Як повідомила агенція Reuters, в ніч на 17 вересня невідомі демонстранти з антиросійськими гаслами здійснили "напад" на посольство РФ в Києві.

Демонстранти у балаклавах обстріляли будівлю з салютних ракетниць. Двоє людей, також із закритими обличчями, в цей час тримали розгорнутий плакат із написом "Російські свині, тут вам буде сьогодні феєрверк, а завтра будуть Гради".

Теми: Росія поліція
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