У Росії сподіваються, що їхні вибори таки відбудуться в Україні

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Субота, 17 вересня 2016, 10:31

Україна повинна забезпечити безпеку під час голосування росіян на її території 18 вересня, заявила глава ЦВК РФ Елла Памфілова.

"Ми для цього (голосування росіян в Україні - ІФ) зробили все, що повинні були зробити. Всі бюлетені доставлені, дільниці підготовлені. З нашого боку все підготовлено. Усе інше, безпеку зобов'язана забезпечити держава, на території якої перебувають наші виборчі дільниці", - сказала Памфілова журналістам у суботу, передає Інтерфакс.

Так вона відповіла на питання, чи відбудеться в Україні голосування росіян на території дипломатичних представництв.

У всякому разі, зазначила Памфілова, є розуміння про ситуацію з боку ОБСЄ.

"Сподіваюся, що все буде нормально", - сказала вона.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Україна ухвалила рішення про заборону відкриття повноцінних виборчих дільниць у російських дипломатичних установах на українській території через включення Криму до багатомандатного федерального виборчого округу на парламентських виборах.

Теми: Росія вибори
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