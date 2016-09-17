Рішення по "Укртрансгазу" може бути змінене - Гройсман

Нещодавне рішення Мінекономрозвитку перейняти на себе управляння компанією "Укртрансгаз" може біти змінено внаслідок критики з Європи.

Про це під час виступу на форумі YES у Києві заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Міністерство діяло в межах своїх повноважень. Але якщо цей крок суперечать нашим зобов’язанням – рішення буде змінено", - сказав Гройсман.

Прем’єр-міністр заявив, що найближчим часом має намір вислухати всіх сторін конфлікту. "Критика цього рішення нас дійсно турбує. Обіцяю - я розберуся і остаточне рішення буде повністю відповідати інтересам України",- додав він.

Як повідомлялося, МЕРТ, не повідомивши керівництво НАК "Нафтогаз України" своїм наказом від 7 вересня оновив статут "Нафтогазу", перебравши на себе функції з управління "Укртрансгазом", тоді як раніше це входило в компетенцію правління "Нафтогазу".

За інформацією прес-служби НАК, така зміна статуту поставила під загрозу укладення "Нафтогазом" кредитної угоди з залученням Світового банку (СБ) на суму 500 млн дол і є порушенням умов за кредитною угодою з ЄБРР і потенційним дефолтом по заборгованості, гарантованої державою.

Дії МЕРТ вже викликали занепокоєння Європейського банку реконструкції та розвитку.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території країни.

МЕРТ належить 100% акцій НАК "Нафтогаз України".