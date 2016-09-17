Гройсман: Диппредставництва РФ 18 вересня охоронятимуть у штатному режимі

Прем'єр Володимир Гройсман заявляє, що правоохоронці будуть працювати в штатному режимі біля російських диппредставництв у день виборів до Держдуми РФ.

"Україна - це дуже цивілізована країна, ми будемо робити все так, як це передбачено міжнародним законодавством. Ми не будемо охороняти виборчий процес РФ. Насправді в Києві є порядок, незалежно від того, який це день тижня. Тому правоохоронна система буде виконувати свої функції в штатному режимі", - заявив він журналістам у суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Гройсман також назвав нічний інцидент біля посольства РФ у Києві неприйнятним хуліганством.

"По російському посольству - ви знаєте, це хуліганство. Воно неприйнятне, тому що столиця України Київ повинен бути зовсім іншим зразком культури. Я вважаю, що це такий невеликий інцидент, який взагалі не вимагає коментування", - сказав він.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Україна ухвалила рішення про заборону відкриття повноцінних виборчих дільниць у російських дипломатичних установах на українській території через включення Криму до багатомандатного федерального виборчого округу на парламентських виборах.