Гройсман: Диппредставництва РФ 18 вересня охоронятимуть у штатному режимі

00
0
Субота, 17 вересня 2016, 11:18

Прем'єр Володимир Гройсман заявляє, що правоохоронці будуть працювати в штатному режимі біля російських диппредставництв у день виборів до Держдуми РФ.

"Україна - це дуже цивілізована країна, ми будемо робити все так, як це передбачено міжнародним законодавством. Ми не будемо охороняти виборчий процес РФ. Насправді в Києві є порядок, незалежно від того, який це день тижня. Тому правоохоронна система буде виконувати свої функції в штатному режимі", - заявив він журналістам у суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Гройсман також назвав нічний інцидент біля посольства РФ у Києві неприйнятним хуліганством.

"По російському посольству - ви знаєте, це хуліганство. Воно неприйнятне, тому що столиця України Київ повинен бути зовсім іншим зразком культури. Я вважаю, що це такий невеликий інцидент, який взагалі не вимагає коментування", - сказав він.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Україна ухвалила рішення про заборону відкриття повноцінних виборчих дільниць у російських дипломатичних установах на українській території через включення Криму до багатомандатного федерального виборчого округу на парламентських виборах.

Разом з тим, у суботу глава ЦВК РФ Елла Памфілова заявила, що Україна повинна забезпечити безпеку під час голосування росіян на її території 18 вересня.

Теми: Гройсман Росія вибори
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Рішення по "Укртрансгазу" може бути змінене - Гройсман 17 вересня 2016, 10:56
Гройсман пообіцяв не підвищувати ставки ключових податків у 2017 році 16 вересня 2016, 10:11
Гройсман доручив перевірити "Надра Юзівська" 14 вересня 2016, 13:42
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Росія готова виступити гарантом домовленостей по Донбасу - Путін
Гройсман: Ми за мир, але на наших умовах
Рішення по "Укртрансгазу" може бути змінене - Гройсман
У Росії сподіваються, що їхні вибори таки відбудуться в Україні
Усі новини
Форум видавців

7 книжок, які не можна оминути на Форумі видавців у Львові

Історія

Як Україна розробляла бортові комп’ютери для радянських ракет