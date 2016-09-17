На Яворівському полігоні під час навчань загинув військовий

На одному з полігонів Західного регіону військовослужбовець помер від вогнепального поранення в ході занять з вогневої підготовки.

"16 вересня 2016 близько 22.00 години, на одному з полігонів Західного регіону, під час проведення планових занять з вогневої підготовки, в ході виконання вправ стрільб зі штатного озброєння бойових машин з ходу, в нічний час, було допущення порушення заходів безпеки", - повідомляє прес-служба Оперативного командування Захід.

"Попередньо встановлено, що екіпаж однієї з бойових машин піхоти втратив орієнтування на місцевості. Прийняли бортові вогні бойової машини піхоти, що перебувала попереду, за вогні, що підсвічують ціль. Керівник заняття, виявивши, що порушуються заходи безпеки, дав команду на негайне припинення вогню. Але екіпаж бойової машини встиг зробити постріл", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок пробиття броні башти, отримав вогнепальне поранення військовослужбовець. На місці події силами медичної роти бригади була надана перша медична допомога та організована евакуація до медичного закладу.

"На жаль, під час здійснення евакуації військовослужбовець помер в кареті швидкої допомоги", - повідомила прес-служба.

Відповідно до наказу командира військової частини призначене службове розслідування.

За інформацією ЗМІ, трагедія сталася на Яворівському полігоні.