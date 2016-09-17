Луценко: Порошенко прийде на допит у справі Майдану після поїздки до США

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Субота, 17 вересня 2016, 12:59

Президент Петро Порошенко має намір дати свідчення у справі про події під час Революції гідності після повернення з США.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко журналістам у суботу в Києві в кулуарах 13-й щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми викликали президента на допит. Відразу ж після його повернення з відрядження в ООН ми домовилися про зустріч зі слідчими", - сказав генпрокурор.

18-21 вересня президент України здійснить візит до Сполучених Штатів, де виступить на Генасамблеї ООН і в Раді Безпеки ООН.

Теми: Порошенко Луценко Майдан
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