ТКГ бачила дорожню карту по Донбасу, але не домовилася - Кучма

Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на сході України ознайомлена з дорожньою картою виконання мінських домовленостей, але порозумітися поки не вдалося.

Про це повідомив представник України в Тристоронньої контактній групі, другий президент України Леонід Кучма в суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачили цей документ", - сказав Кучма.

За його словами, цей проект документа підготовлений, радники Франції, Німеччини, України, а також Росії ведуть роботу в цьому напрямку.

"Але досягти взаєморозуміння в цьому плані дуже складно", - додав він.

Кучма також вважає, що недовгий період припинення вогню з боку бойовиків на Донбасі був пов'язаний з візитом глав МЗС Франції і Німеччини в Україну.

"Я так розумію, це були їхні обіцянки перед приїздом важливих гостей. Я маю на увазі міністрів закордонних справ Німеччини та Франції. Плюс був саміт Євросоюзу в Братиславі", - сказав він.

Кучма додав, що на Тристоронньої контактній групі була досягнута домовленість про припинення вогню. "Це засіб для тиску і маніпуляцій, тиску на Україну", - підкреслив він.

Як відомо 15 вересня глави МЗС України, Німеччини та Франції відвідали Краматорськ і Слов'янськ (Донецька область).