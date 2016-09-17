ТКГ бачила дорожню карту по Донбасу, але не домовилася - Кучма
Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на сході України ознайомлена з дорожньою картою виконання мінських домовленостей, але порозумітися поки не вдалося.
Про це повідомив представник України в Тристоронньої контактній групі, другий президент України Леонід Кучма в суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми бачили цей документ", - сказав Кучма.
За його словами, цей проект документа підготовлений, радники Франції, Німеччини, України, а також Росії ведуть роботу в цьому напрямку.
"Але досягти взаєморозуміння в цьому плані дуже складно", - додав він.
Кучма також вважає, що недовгий період припинення вогню з боку бойовиків на Донбасі був пов'язаний з візитом глав МЗС Франції і Німеччини в Україну.
"Я так розумію, це були їхні обіцянки перед приїздом важливих гостей. Я маю на увазі міністрів закордонних справ Німеччини та Франції. Плюс був саміт Євросоюзу в Братиславі", - сказав він.
Кучма додав, що на Тристоронньої контактній групі була досягнута домовленість про припинення вогню. "Це засіб для тиску і маніпуляцій, тиску на Україну", - підкреслив він.
Як відомо 15 вересня глави МЗС України, Німеччини та Франції відвідали Краматорськ і Слов'янськ (Донецька область).