"Нормандська четвірка" може зустрітися в жовтні – МЗС Франції

Міністр закордонних справ та міжнародного розвитку Франції Жан-Марк Еро сподівається, що чергова зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться у жовтні.

Про це він заявив в інтерв’ю французькому телеканалу LCI, текст якого оприлюднила прес-служба МЗС Франції, повідомляє Укрінформ.

Відповідаючи на запитання ведучого, яких саме дій на виконання Мінських угод варто очікувати найближчим часом, міністр сказав: "Передусім це припинення вогню. Наступного тижня відбудеться конкретна дія (20 вересня заплановані переговори щодо відведення озброєння з трьох ділянок лінії розмежування на сході України), яка також включає в себе політичний процес, який, я розраховую, найближчим часом ми зможемо конкретизувати на саміті, що відбудеться, ми сподіваємося, у жовтні за участю президента Олланда, канцлера Меркель, президента Порошенка і президента Путіна".

За словами міністра, "українці і росіяни", що "дуже важливо", погодилися припинити вогонь.

"Ви знаєте, що мала місце інтервенція у східній частині України.., що не є прийнятним з точки зору міжнародного права", - нагадав Еро, додавши, що це відбулося вперше з часів Другої світової війни.

За його словами, "потрібно покласти край заявам, що ставлять під сумнів територіальну цілісність України, яку ми поважаємо". Саме тому Франція і Німеччина ініціювали Нормандський формат, щоб укласти Мінські угоди, які є мирними угодами, додав він.

Цього тижня під час дводенного візиту до Києва Еро назвав зустріч міністрів закордонних справ України, Франції та Німеччини важливим етапом для підготовки зустрічі у Нормандському форматі на найвищому політичному рівні.