"Нормандська четвірка" може зустрітися в жовтні – МЗС Франції
Міністр закордонних справ та міжнародного розвитку Франції Жан-Марк Еро сподівається, що чергова зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться у жовтні.
Про це він заявив в інтерв’ю французькому телеканалу LCI, текст якого оприлюднила прес-служба МЗС Франції, повідомляє Укрінформ.
Відповідаючи на запитання ведучого, яких саме дій на виконання Мінських угод варто очікувати найближчим часом, міністр сказав: "Передусім це припинення вогню. Наступного тижня відбудеться конкретна дія (20 вересня заплановані переговори щодо відведення озброєння з трьох ділянок лінії розмежування на сході України), яка також включає в себе політичний процес, який, я розраховую, найближчим часом ми зможемо конкретизувати на саміті, що відбудеться, ми сподіваємося, у жовтні за участю президента Олланда, канцлера Меркель, президента Порошенка і президента Путіна".
За словами міністра, "українці і росіяни", що "дуже важливо", погодилися припинити вогонь.
"Ви знаєте, що мала місце інтервенція у східній частині України.., що не є прийнятним з точки зору міжнародного права", - нагадав Еро, додавши, що це відбулося вперше з часів Другої світової війни.
За його словами, "потрібно покласти край заявам, що ставлять під сумнів територіальну цілісність України, яку ми поважаємо". Саме тому Франція і Німеччина ініціювали Нормандський формат, щоб укласти Мінські угоди, які є мирними угодами, додав він.
Цього тижня під час дводенного візиту до Києва Еро назвав зустріч міністрів закордонних справ України, Франції та Німеччини важливим етапом для підготовки зустрічі у Нормандському форматі на найвищому політичному рівні.
"Пройшовши мимо" Будапештського меморандуму та розстрілу(!)
військових ЗСУ(разом з військовополоненими РФ) у "зеленому"
коридорі від Путіна.
- У Кремлі заявили,що не могли обіцяти ФРН режиму припинення
вогню на Донбасі
"Ми приїхали сюди з оголошенням,з такою обіцянкою з Москви,що сьогодні
опівночі набуде чинності режим припинення вогню на тиждень", -
заявив Штайнмаєр. -
(з брехні не постане добро/мир/правда)
"що ставлять під сумнів територіальну цілісність України"
(територіальну цілісність і суверенітет(!) України ставить під сумнів Нормандський формат,який виключив з переговорного поля Крим і вимагає від Києва назвати окупацію
особливим статусом, визнавши вибори під дулами російських автоматів;
перший мінськ не передбачав змін до Конституції,
а захоплення військовою силою РФ ДАП і Дебальцево не може бути приводом
для змін у Конституцію)