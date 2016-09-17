"Нормандська четвірка" може зустрітися в жовтні – МЗС Франції

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Субота, 17 вересня 2016, 13:17

Міністр закордонних справ та міжнародного розвитку Франції Жан-Марк Еро сподівається, що чергова зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться у жовтні.

Про це він заявив в інтерв’ю французькому телеканалу LCI, текст якого оприлюднила прес-служба МЗС Франції, повідомляє Укрінформ.

Відповідаючи на запитання ведучого, яких саме дій на виконання Мінських угод варто очікувати найближчим часом, міністр сказав: "Передусім це припинення вогню. Наступного тижня відбудеться конкретна дія (20 вересня заплановані переговори щодо відведення озброєння з трьох ділянок лінії розмежування на сході України), яка також включає в себе політичний процес, який, я розраховую, найближчим часом ми зможемо конкретизувати на саміті, що відбудеться, ми сподіваємося, у жовтні за участю президента Олланда, канцлера Меркель, президента Порошенка і президента Путіна".

За словами міністра, "українці і росіяни", що "дуже важливо", погодилися припинити вогонь.

"Ви знаєте, що мала місце інтервенція у східній частині України.., що не є прийнятним з точки зору міжнародного права", - нагадав Еро, додавши, що це відбулося вперше з часів Другої світової війни.

За його словами, "потрібно покласти край заявам, що ставлять під сумнів територіальну цілісність України, яку ми поважаємо". Саме тому Франція і Німеччина ініціювали Нормандський формат, щоб укласти Мінські угоди, які є мирними угодами, додав він.

Цього тижня під час дводенного візиту до Києва Еро назвав зустріч міністрів закордонних справ України, Франції та Німеччини важливим етапом для підготовки зустрічі у Нормандському форматі на найвищому політичному рівні.

Теми: Франція Мінські угоди
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Коментарі — 1
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IP: 93.72.102.---Spirito17.09.2016 13:55
"ініціювали Нормандський формат..."
"Пройшовши мимо" Будапештського меморандуму та розстрілу(!)
військових ЗСУ(разом з військовополоненими РФ) у "зеленому"
коридорі від Путіна.

- У Кремлі заявили,що не могли обіцяти ФРН режиму припинення
вогню на Донбасі
"Ми приїхали сюди з оголошенням,з такою обіцянкою з Москви,що сьогодні
опівночі набуде чинності режим припинення вогню на тиждень", -
заявив Штайнмаєр. -
(з брехні не постане добро/мир/правда)

"що ставлять під сумнів територіальну цілісність України"
(територіальну цілісність і суверенітет(!) України ставить під сумнів Нормандський формат,який виключив з переговорного поля Крим і вимагає від Києва назвати окупацію
особливим статусом, визнавши вибори під дулами російських автоматів;
перший мінськ не передбачав змін до Конституції,
а захоплення військовою силою РФ ДАП і Дебальцево не може бути приводом
для змін у Конституцію)
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