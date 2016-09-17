Нацгвардія та поліція "посилюються" перед російськими виборами в облцентрах

У низці обласних центрів України 18 вересня Нацгвардія та Нацполіція перейдуть на посилений варіант несення служби на об'єктах Генконсульств РФ у зв'язку з виборами до Держдуми РФ.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на облуправління Нацполіції.

Зокрема, директор департаменту комунікації Нацполіції Ярослав Тракало зазначив, що до забезпечення правопорядку біля посольств РФ у Києві, Львові, Одесі та Харкові у день виборів в Держдуму буде залучено "достатню кількість правоохоронців", а правопорядок буде забезпечуватися тільки на українських територіях, які прилягають до диппредставництв.

Тракало додав, що військовослужбовці Нацгвардії, які забезпечують охорону дипломатичних установ, працюють у штатному режимі.

"Правоохоронці вживуть всіх заходів для недопущення будь-яких інцидентів і провокацій", - зазначив він.

У випадку виникнення позаштатних ситуацій може бути задіяно вже сформовано резерви силовиків.

"На особливому контролі перебуває можливе проведення акцій громадськості біля дипустанов. Якщо такі будуть проводитися, то з їх організаторами проведуть роз'яснювальну роботу", - додав Тракало.

За інформацією джерела в МВС, загальна кількість правоохоронців, які будуть залучені до забезпечення правопорядку в день виборів, становитиме 1,5 тисячі осіб, у т.ч. - військовослужбовці Нацгвардії і поліцейські.

В управлінні Нацполіціі Одещини повідомили, що до консульства РФ в Одесі будуть стягнуті сили Шевченківського відділу поліції, а також деяка кількість співробітників Головного управління.

Точну кількість правоохоронців, які будуть задіяні, не повідомили, правоохоронці перебуватимуть у консульства з ранку до вечора.

У Харкові 18 вересня Нацгвардія та Нацполіція переходять на посилений варіант несення служби на об'єктах генконсульства РФ.

"У зв'язку з можливими провокаціями і загостренням ситуації вжито заходів щодо посилення несення служби на об'єктах консульського представництва РФ в Харкові. На цей період служба буде організована за посиленим варіантом спільно з співробітниками Національної поліції", - повідомили у Східному територіальному управлінні Нацгвардії.

Як відомо, Україна ухвалила рішення про заборону відкриття повноцінних виборчих дільниць у російських дипломатичних установах на українській території через включення Криму до багатомандатного федерального виборчого округу на парламентських виборах.

У суботу глава ЦВК РФ Елла Памфілова заявила, що Україна повинна забезпечити безпеку під час голосування росіян на її території 18 вересня.

Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що правоохоронці працюватимуть у штатному режимі біля російських диппредставництв у день виборів до Держдуми РФ.