Нацгвардія та поліція "посилюються" перед російськими виборами в облцентрах

00
0
Субота, 17 вересня 2016, 14:15

У низці обласних центрів України 18 вересня Нацгвардія та Нацполіція перейдуть на посилений варіант несення служби на об'єктах Генконсульств РФ у зв'язку з виборами до Держдуми РФ.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на облуправління Нацполіції. 

Зокрема, директор департаменту комунікації Нацполіції Ярослав Тракало зазначив, що до забезпечення правопорядку біля посольств РФ у Києві, Львові, Одесі та Харкові у день виборів в Держдуму буде залучено "достатню кількість правоохоронців", а правопорядок буде забезпечуватися тільки на українських територіях, які прилягають до диппредставництв.

Тракало додав, що військовослужбовці Нацгвардії, які забезпечують охорону дипломатичних установ, працюють у штатному режимі.

"Правоохоронці вживуть всіх заходів для недопущення будь-яких інцидентів і провокацій", - зазначив він.

У випадку виникнення позаштатних ситуацій може бути задіяно вже сформовано резерви силовиків. 

"На особливому контролі перебуває можливе проведення акцій громадськості біля дипустанов. Якщо такі будуть проводитися, то з їх організаторами проведуть роз'яснювальну роботу", - додав Тракало.

За інформацією джерела в МВС, загальна кількість правоохоронців, які будуть залучені до забезпечення правопорядку в день виборів, становитиме 1,5 тисячі осіб, у т.ч. - військовослужбовці Нацгвардії і поліцейські. 

В управлінні Нацполіціі Одещини повідомили, що до консульства РФ в Одесі будуть стягнуті сили Шевченківського відділу поліції, а також деяка кількість співробітників Головного управління.

Точну кількість правоохоронців, які будуть задіяні, не повідомили, правоохоронці перебуватимуть у консульства з ранку до вечора.

У Харкові 18 вересня Нацгвардія та Нацполіція переходять на посилений варіант несення служби на об'єктах генконсульства РФ. 

"У зв'язку з можливими провокаціями і загостренням ситуації вжито заходів щодо посилення несення служби на об'єктах консульського представництва РФ в Харкові. На цей період служба буде організована за посиленим варіантом спільно з співробітниками Національної поліції", - повідомили у Східному територіальному управлінні Нацгвардії.

Як відомо, Україна ухвалила рішення про заборону відкриття повноцінних виборчих дільниць у російських дипломатичних установах на українській території через включення Криму до багатомандатного федерального виборчого округу на парламентських виборах.

У суботу глава ЦВК РФ Елла Памфілова заявила, що Україна повинна забезпечити безпеку під час голосування росіян на її території 18 вересня.

Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що правоохоронці працюватимуть у штатному режимі біля російських диппредставництв у день виборів до Держдуми РФ.

Теми: вибори Росія поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Гройсман: Диппредставництва РФ 18 вересня охоронятимуть у штатному режимі 17 вересня 2016, 11:18
У Росії сподіваються, що їхні вибори таки відбудуться в Україні 17 вересня 2016, 10:31
Україна в жовтні подасть резолюцію в ООН щодо прав людини в Криму 16 вересня 2016, 17:03
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
АТО: 1 військовий загинув, 6 поранено
У проект бюджету закладено 1,5 мільярда зі спецконфіскації - прем’єр
Росія готова бути гарантом домовленостей по Донбасу - Путін
Гройсман: Ми за мир, але на наших умовах
Усі новини
"То є Львів"

6 найкращих кліпів, знятих у місті

Львівський форум

Форум видавців оголосив 23 найкращі книжки року