З полону бойовиків звільнено двох українців - Порошенко

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Субота, 17 вересня 2016, 14:26

З полону бойовиків звільнено двох громадян України - Володимир Жемчугов та Юрій Супрун.

Про це 17 вересня повідомив президент Петро Порошенко.

"Володимир Жемчугов і Юрій Супрун звільнені з полону! Їм буде надано необхідну медичну допомогу", - повідомив глава держави.

Порошенко додав, що влада продовжить боротьбу за звільнення усіх українців.

 
 

Згодом речник президента Святослав Цеголко повідомив, що двом звільненим українцям буде надано медичну допомогу у лікарні Державного управління справами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Цеголко зазначив, що Петро Порошенко у телефонному режимі привітав Володимира Жемчугова і Юрія Супруна зі звільненням з полону і має намір відвідати їх у лікарні. 

Ввечері 17 вересня президент "приїде у київську лікарню Держуправління справами, де Жемчугової і Супруну буде надано професійну медичну допомогу",  повідомив він.

Як відомо, раніше джерело, близьке до переговорів з обміну полоненими, повідомило, що досягнуто домовленості про обмін тяжкопораненого Володимира Жемчугова і співробітника СБУ Юрія Супруна на прихильників "ЛНР" і "ДНР", затриманих СБУ.  

Обмін Жемчугова також анонсував президент Петро Порошенко

45-річний Жемчугов був затриманий бойовиками Луганської області в листопаді 2015 року. Його звинувачують в підриві залізничного полотна в районі Лутугіно під Луганськом і електропори в Хрящуватому. Жемчугов є інвалідом, він не має кінцівок і зору.

У свою чергу представник України у тристоронній контактгрупі, екс-президент України Леонід Кучма вважає, що є шанс уже незабаром звільнити українських полонених, яких утримують бойовики.

Українська правда 

Теми: Порошенко полонені Донбас
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