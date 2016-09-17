Порошенко попросив Меркель про лікування Умерова в Німеччині

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Субота, 17 вересня 2016, 14:46

Президент Петро Порошенко звернувся до канцлера Німеччини Ангели Меркель з проханням надати заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову можливість для лікування в Німеччині.

Про це він сказав Меркель під час телефонної розмови, повідомляє в суботу прес-служба президента.

"Петро Порошенко також звернувся до Ангели Меркель з проханням надати заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову можливість для проходження лікування в одному з медичних закладів Німеччини", - йдеться в повідомленні.

Крім того, співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. Президент України наголосив на необхідності повного припинення вогню російськими бойовиками і необхідність звільнення усіх заручників.

Співрозмовники домовилися продовжити координувати зусилля для виконання Москвою безпекових умов Мінських домовленостей і припинення російської агресії проти України.

Теми: Порошенко Меркель кримські татари
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