Луценко розповів про три рівня свого "квеста" у ГПУ

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Субота, 17 вересня 2016, 15:24

Генпрокурор Юрій Луценко розповів про три рівня свого "квеста" у Генеральній прокуратурі. 

Виступаючи на YES Ukraine 2016, Луценко повідомив про те, що зробила ГПУ під його головуванням, "щоб країна відчула, що закон однаковий для всіх".

"Ми непогано пройшли перший рівень, коли керівники різних держустанов і екс- і нинішньої влади притягнуті до відповідальності, затримані, заарештовані і зараз перебувають в ізоляторі, очікуючи на початок судового процесу. Я кажу про заступника глави НБУ, про заступника з "Нафтогаза", сина діючого нардепа, про керівника облпрокуратури, який очолював "буршинову мафію", про декількох екс-нардепів, керівника великого комерційного банку, про вбивць учасників Майдану, заступників діючих губернаторів та про багатьох інших", - заявив Луценко.

При цьому він додав, що важливо "не лише факт переслідування, а факт засудження", у зв'язку з чим він чекає на судове рішення щодо першого заступника губернатора Миколаївщини.

"Якщо суд дасть йому реальну в'язницю, країна прокинеться в іншому стані", - додав Луценко.
Другим рівнем "квесту" Луценко назвав недоторканих депутатів та суддів.

"ГПУ готує низку подань до ВР про притягнення до кримінальної відповідальності і депутатів і суддів. Цей рівень "квеста" я планую пройти ще цього року", - заявив генпрокурор.

"Третій рівень - олігархи. Найбільш важлива проблема, яка існує в Україні, бо стримує конкуренцію, генерує нових депутатів. Вони (олігархи) консервують економіку і політику, політичну культуру. Добратися до них найважче, але ми йдемо і по цьому шляху", - зазначив Луценко.

Українська правда

Теми: Луценко Генпрокуратура
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IP: 93.75.42.---formalin17.09.2016 16:23
У країні існує і процвітає масова злочинність, а ГПУ СУЄ ХОБОТ У СПРАВИ антикорупційних структур. Справи Луценка - це бурштин і контрабанда, це ігорна мафія, це злочинні угруповання, рейдерство та тітушкування, це безпека громадян на вулицях та у власних оселях. І результатів тут практично катма - є приписки, звіти, популізм, брехня...
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