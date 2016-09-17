У РФ кажуть, що Франція згодна з ними в поглядах на "Мінськ"

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Субота, 17 вересня 2016, 15:30

Міністри закордонних справ Франції Жан-Марк Еро і Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову в суботу за ініціативою французької сторони.

Як повідомляє прес-служба МЗС РФ, французький міністр поінформував Лаврова про підсумки своєї спільної з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром поїздки до Києва 14-15 вересня.

У цьому контексті відбувся обмін думками щодо тематики врегулювання кризи на південному сході України.

"Обидва міністри чітко підтвердили безальтернативність сумлінного виконання Мінських домовленостей, включаючи паралельне вирішення питань зміцнення безпеки і виконання зобов'язань Києва з політичних аспектів врегулювання", - стверджують в МЗС РФ.

З російської сторони увагу Еро було привернуто до триваючих актів вандалізму щодо закордонних установ Росії в Україні.

"Лавров закликав французьку сторону вплинути на Київ з метою прийняття ним вичерпних заходів щодо забезпечення безпеки дипломатичних і консульських представництв Росії, особливо в контексті майбутніх 18 вересня виборів до Держдуми", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 14 вересня Еро заявив, що після встановлення режиму тиші на Донбасі Київ повинен почати виконання політичних умов мінських угод.

Пізніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заперечив примус Францією і Німеччиною України до прийняття закону про місцеві вибори і надання особливого статусу Донбасу.

"Вони також розуміють, що потрібно просуватися шляхом політичного треку, потрібно просуватися шляхом звільнення заручників, без всіх цих компонентів нічого не буде - це вони і розуміють під "паралельністю". Але вони не змушують нас, і ви можете про це з ними поговорити, спочатку щось приймати, так як, якщо ми зараз це приймемо, це означає, що ті, хто зараз Росією поставлений при владі, вони просто будуть легітимізовані і нічого більше", - сказав Клімкін.

Теми: Росія Франція Донбас
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