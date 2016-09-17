Луценко показав на дірявому стакані найголовніше у роботі

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що найголовніше у його роботі - "не рахувати кількість заарештованих і посаджених злочинців".

Про це він заявив під час свого виступу на конференції YES Ukraine 2016 17 вересня.

"Рахувати кількість заарештованих і посаджених злочинців - не найголовніше у моїй роботі. Це правильно, але це лише маленька частина завдання", - зазначив він.

При цьому Луценко взяв пляшку з водою і стакан і додав, що покаже, що має на увазі "візуально".

"Україна (стакан) потребує води. Наш бюджет (стакан) порожній, зарплата звичайного вчителя - 150 доларів на місяць. Бюджет - розкрадений попередньою владою і не наповнюється через корупцію і олігархічні монополії сьогодні. Люди хочуть цю воду (грошей), але бюджет України (стакан) - дірявий", - зазначив він.

"Тут на дні (стакану, з якого витікає вода) - "Нафтогаз", і це - "справа Оніщенка", "справа Злочевського". ... Тут (всередині) - "бурштинова мафія" - 800 тисяч доларів "кеша" в день. Тут - розкрадена земля, 1500 гектарів у Києві ми повернули, 570 га у Харкові - повертаємо... Тут - ліс, і інші природні багатства України, і стакан при цьому - порожній. Мені нема чого віддати вчителю, вченому, солдату", - додав Луценко.

"Завдання мають бути спільними, а не лише перед генпрокурором, а й перед урядом, парламетом, опозицією, коаліцією, - щоб закривати ці "дірки" - законодавчо, щоб неможливо було красти по існуючих схемах.. Бо інакше - я буду арештовувати одних, а на їх місце прийдуть інші", - підсумував генпрокурор.

При цьому він висловив упевненість, що це "знищить олігархію".

"Я не виключаю, що вони будуть арештовані, але спільні економічні дії ГПУ, парламенту, уряду, інших міністерств - знищить їх як економічне явище", - заявив Луценко.

Українська правда