Порошенко: пожежний інспектор не має наводити жах на підприємців

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Субота, 17 вересня 2016, 16:14

Держслужба з надзвичайних ситуацій має позбавитися "невластивих їй функцій бізнес-регулятора".

Про це заявив президент Петро Порошенко на урочистостях з нагоди Дня рятівника в суботу, повідомляє прес-служба президента.

"Може, це і не до свята, але мушу про це сказати – пожежний інспектор не повинен наводити жах на підприємців, він повинен рятувати людей", - сказав він.

Президент зауважив, що жоден власник підприємства не хоче, щоб воно згоріло, і здатен проявити власну відповідальність за збереження і життя працівників, і власного майна.

"Мене ознайомили із новою системою профілактики і попередження надзвичайних ситуацій, яка передбачає, що надалі контролюватися будуть лише підприємства високої зони ризику. В цілому я сприймаю такий підхід", - повідомив він.

Президент зазначив, що будь-які дрібні підприємства матимуть можливість застрахуватись і отримати повну компенсацію та нести відповідальність самостійно за якість пожежного захисту.

"Цей підхід  дозволить прибрати корупційну компоненту, і залишити в публічному образі рятувальників лише романтико-героїчну складову", - наголосив він.

Порошенко також повідомив, що вирішив підписати указ щодо нової символіки ДСНС.

"Сьогодні я прийняв рішення підписати Указ щодо нової символіки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Впевнений, що для особового складу Служби це стане ще однією ознакою необхідності проведення назрілих перемін та суттєвого оновлення важливої державної структури", - заявив президент.

Українська правда

Теми: Порошенко надзвичайна подія
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