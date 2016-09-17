Загиблих під час надзвичайних ситуацій стало на 20% менше - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє про зменшення на 20% летальних випадків під час надзвичайних ситуацій.

"Ви щодня удосконалюєте систему реагування, дисципліну і відповідальність рятувальників. Мені доповіли, що за останній час загиблих під час пожеж та надзвичайних ситуацій стало на 20% менше", - сказав він в ході святкування Дня рятувальника в смт Козин в суботу, передає "Інтерфакс-Україна".

Глава держави прирівняв роботу рятувальників до роботи військових, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Крім того, він особливо відзначив роботу і заслуги рятувальників, які з перших днів АТО також брали в ній участь.

"Ви рятуєте людей не тільки в тилу. Великої поваги заслуговує самовіддана праця ваших колег на Донбасі, де вони облаштовують оборонні рубежі разом з саперними підрозділами ЗСУ розміновують території, рятуючи людей від смерті, надають допомогу пораненим, евакуюють місцеве населення із зони бойових дій", - сказав Порошенко.

Він додав, що з початку проведення АТО на сході України загинули 18 рятувальників.

Що стосується забезпечення технікою, то, за словами Порошенка, минулого року підрозділи ДСНС отримали в розпорядження 67 одиниць техніки, а "в поточному році отримають ще близько 100 одиниць".

Разом з тим, прес-служба президента повідомляє, що з нагоди Дня рятівника він вручив державні нагороди України рятівниками, які відзначилися в ході рятувальних операцій та під час виконання ними своїх обов’язків.

Високі державні нагороди з рук президента отримали десятеро рятівників.

Глава держави також вручив сертифікати та ключі від квартир.

Крім того, Порошенко відвідав навчальний полігон ДП "Мобільний рятувальний центр ДСНС України" у Київській області, де оглянув можливості пожежно-рятувальних сил під час проведення операцій з ліквідації надзвичайних ситуацій.