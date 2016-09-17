Гройсман не бачить загрози створенню суспільного мовлення

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Субота, 17 вересня 2016, 16:44

Прем’єр Володимир Гройсман заявив, що не бачить загрози створенню суспільного мовлення.

Про це він сказав кореспонденту Громадського.

"Як спікер парламента, я підтримував і проводив все законодавство для створення суспільного мовлення. Як прем'єр-міністр я допомагатиму імплементувати ці закони для того, щоб вони якомога краще були впроваджені", — сказав він.

Як повідомлялося, члени Наглядової ради Національної громадської телерадіокомпанії України 15 вересня звернулися до Гройсмана у зв'язку з можливим зривом запуску суспільного мовлення.

Теми: телебачення Гройсман
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