Гройсман не бачить загрози створенню суспільного мовлення

Прем’єр Володимир Гройсман заявив, що не бачить загрози створенню суспільного мовлення.

Про це він сказав кореспонденту Громадського.

"Як спікер парламента, я підтримував і проводив все законодавство для створення суспільного мовлення. Як прем'єр-міністр я допомагатиму імплементувати ці закони для того, щоб вони якомога краще були впроваджені", — сказав він.

Як повідомлялося, члени Наглядової ради Національної громадської телерадіокомпанії України 15 вересня звернулися до Гройсмана у зв'язку з можливим зривом запуску суспільного мовлення.