Саміт Україна-ЄС має відбутися наприкінці жовтня-листопаді – Клімкін

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Субота, 17 вересня 2016, 16:53

Проведення саміт Україна-ЄС, який двічі відтерміновувався цього року, очікується до кінця осені 2016 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

"Чи буде він в жовтні, чи в листопаді – ми маємо це погодити", - зазначив він.

Міністр підтвердив інформацію ЄП про те, що саміт відтермінували, зокрема, до вирішення питання безвізового режиму.

"Будь-яка подія має приносити результати, і саміт Україна-ЄС так само має бути подією. І це не тільки оголошення про безвізовий режим. Це мають бути також інші кроки", - пояснив він.

"Це має бути змістовна подія, але вона 100% відбудеться цього року – сподіваюся, що або наприкінці жовтня, або в листопаді", - наголосив міністр.

За його словами, Саміт з Україною є сенс проводити лише після Саміту ЄС, який запланований на 20-21 жовтня.

Теми: Клімкін ЄС
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