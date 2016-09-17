Саміт Україна-ЄС має відбутися наприкінці жовтня-листопаді – Клімкін
Проведення саміт Україна-ЄС, який двічі відтерміновувався цього року, очікується до кінця осені 2016 року.
Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, відповідаючи на запитання "Європейської правди".
"Чи буде він в жовтні, чи в листопаді – ми маємо це погодити", - зазначив він.
Міністр підтвердив інформацію ЄП про те, що саміт відтермінували, зокрема, до вирішення питання безвізового режиму.
"Будь-яка подія має приносити результати, і саміт Україна-ЄС так само має бути подією. І це не тільки оголошення про безвізовий режим. Це мають бути також інші кроки", - пояснив він.
"Це має бути змістовна подія, але вона 100% відбудеться цього року – сподіваюся, що або наприкінці жовтня, або в листопаді", - наголосив міністр.
За його словами, Саміт з Україною є сенс проводити лише після Саміту ЄС, який запланований на 20-21 жовтня.