Геращенко розповіла деталі звільнення двох українців з полону

Звільнені з полону бойовиків двоє українців - Володимир Жемчугов і Юрій Супрун - потребують "серйозного лікування, реабілітаціі і протезування", одно з них в ніч на 17 вересня у Донецьку "засудили до 18 років за шпигунство на Україну".

Про це повідомила віце-спікер ВР, представник України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко.

"Вже за кілька годин Володимир і Юрій будуть у Києві, в одній з найкращих лікарень, президент доручив послати за ними санітарний, евакуаційний літак. Вони потребують серйозного лікування, реабілітаціі, Володимир - ще і протезування", - зазначила вона.

За словами Геращенко, останні кілька місяців Жемчугов "провів навіть не в тюремній лікарні, а в камері, звідки його тягали на "суд", погрожуючи 30-річним ув'язненням.

"Супрун - представник ООН, затриманий бойовиками "за шпигунство" весною 2016-го. Останні кілька тижнів його також тягали на суди, відверто нехтуючи спеціальним дипломатичним імунітетом, який Юрій мав як співробітник міжнародноі гуманітарноі організаціі і шантажуючи ледь не розстрілом", - додала Геращенко.

"На знак протесту Юрій оголосив голодування. ... Сьогодні вночі Юрія "судили" у Донецьку і "засудили" до 18 років за шпигунство на Украіну. Цей цирк був потрібен, щоб не просто передати , а "помилувати", - повідомила вона.

Також Геращенко зазначила, що українська сторона буде вимагати, щоб питання звільнення заручників стало одним з пріорітетних для "нормандського формату" і щоб стало спеціальною темою 21 вересня длятристоронньої контактної групи щодо Донбасу у Мінську.

Українська правда