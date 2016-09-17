Росія не давала своїх пропозицій щодо виконання "Мінська" - Клімкін

00
0
Субота, 17 вересня 2016, 18:19

Російська сторона не передавала країнам-учасницям "нормандського формату" свої пропозиції щодо проекту "дорожньої карти" виконання Мінських угод.

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін у коментарі "Інтерфакс-Україна" в суботу в Києві.

"Лавров говорив про якісь "дорожні карти", але ніяких проектів від російської сторони ми не отримували. Тому, коли в рамках "нормандського формату" Росія представить такий свій проект, тоді ми про це буде розмовляти", - заявив Клімкін.

За його словами, Україна, Німеччина і Франція на сьогоднішній день вже розробили відповідний проект і тепер важливо переконати Росію погодитися з логікою цього документа.

"У нас є логіка і тимчасових рамок, і наповнення. І зараз для нас дуже важливо, щоб ми реально змусили Росію погодитися з цією логікою з точки зору змістовного наповнення, а також погодитися з часовими рамками", - сказав міністр.

Після цього, за його словами, цей документ буде обговорюватися в Мінську. "У Мінську буде обговорюватися вже практична імплементація. Політичне наповнення - це справа "нормандського формату"", - уточнив Клімкін.

Глава МЗС поінформував, що від зрушень у цьому питанні залежать і терміни майбутньої зустрічі лідерів "нормандського формату".

"Є ідеї, але поки немає точної дати. Ми обговорюємо різні варіанти. Наприклад, коли ми розмовляли з Еро і Штайнмаєром (глави МЗС Франції і Німеччини Жан-Марк Еро і Франк-Вальтер Штайнмаєр - ІФ), була ідея, щоб ми зібрали "нормандський формат" на рівні міністрів навіть на коротку зустріч у Нью-Йорку. Зараз, звичайно, ми розуміємо, що підстав для такої зустрічі немає", - сказав міністр.

"Коли у нас буде результат і хоча б загальна логіка "дорожньої карти", яку ми можемо обговорювати на політичному рівні, тоді будемо збирати", - резюмував він.

Теми: Клімкін Росія Мінські угоди
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Клімкін назвав спробу провести російські вибори в Україні провокацією 17 вересня 2016, 17:59
Клімкін: політика США по Криму не зміниться навіть в разі обрання Трампа 17 вересня 2016, 17:35
Саміт Україна-ЄС має відбутися наприкінці жовтня або в листопаді – Клімкін 17 вересня 2016, 16:53
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Коболєв: Стокгольм може відмовити "Нафтогазу" у позові до "Газпрому"
Саміт Україна-ЄС має відбутися наприкінці жовтня або в листопаді – Клімкін
Екс-міністр оборони США: настав час надати зброю Україні
Луценко показав на дірявому стакані найголовніше у роботі
Усі новини
Бестселлер

Фрагмент зі "Школи майбутнього" Кена Робінсона

Ядро нації

Клим Чурюмов може стати першим українцем, який отримає Нобелівську премію