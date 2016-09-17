Росія не давала своїх пропозицій щодо виконання "Мінська" - Клімкін

Російська сторона не передавала країнам-учасницям "нормандського формату" свої пропозиції щодо проекту "дорожньої карти" виконання Мінських угод.

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін у коментарі "Інтерфакс-Україна" в суботу в Києві.

"Лавров говорив про якісь "дорожні карти", але ніяких проектів від російської сторони ми не отримували. Тому, коли в рамках "нормандського формату" Росія представить такий свій проект, тоді ми про це буде розмовляти", - заявив Клімкін.

За його словами, Україна, Німеччина і Франція на сьогоднішній день вже розробили відповідний проект і тепер важливо переконати Росію погодитися з логікою цього документа.

"У нас є логіка і тимчасових рамок, і наповнення. І зараз для нас дуже важливо, щоб ми реально змусили Росію погодитися з цією логікою з точки зору змістовного наповнення, а також погодитися з часовими рамками", - сказав міністр.

Після цього, за його словами, цей документ буде обговорюватися в Мінську. "У Мінську буде обговорюватися вже практична імплементація. Політичне наповнення - це справа "нормандського формату"", - уточнив Клімкін.

Глава МЗС поінформував, що від зрушень у цьому питанні залежать і терміни майбутньої зустрічі лідерів "нормандського формату".

"Є ідеї, але поки немає точної дати. Ми обговорюємо різні варіанти. Наприклад, коли ми розмовляли з Еро і Штайнмаєром (глави МЗС Франції і Німеччини Жан-Марк Еро і Франк-Вальтер Штайнмаєр - ІФ), була ідея, щоб ми зібрали "нормандський формат" на рівні міністрів навіть на коротку зустріч у Нью-Йорку. Зараз, звичайно, ми розуміємо, що підстав для такої зустрічі немає", - сказав міністр.

"Коли у нас буде результат і хоча б загальна логіка "дорожньої карти", яку ми можемо обговорювати на політичному рівні, тоді будемо збирати", - резюмував він.