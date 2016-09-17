Режим "повної тиші" від бойовиків: 13 обстрілів

Протягом суботи у зоні проведення АТО зафіксовано 13 випадків відкриття вогню по позиціях ЗСУ, важке озброєння російсько-окупаційні війська не застосовували.

Про це повідомили у штабі АТО ввечері 17 вересня.

На Донецькому напрямку найбільше обстрілів з боку бойовиків сталося в Авдіївській промзоні, де були використані гранатомети, кулемети та стрілецька зброя, по Верхньоторецькому бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

"На Маріупольському напрямку противник вдався до збройних провокацій в районі Мар’їнки, Широкиного, Павлопіля та Талаківки, де бойовики також вели турбуючий вогонь з кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили у штабі.

Усі зазначені випадки порушення режиму припинення вогню окупаційними військами документуються військовослужбовцями української сторони СЦКК, зазначили у прес-центрі штабу АТО.

Українська правда