Найєм: Нинішній уряд не має волі боротися з корупцією

Нинішній уряд не має волі боротися з корупцією, а принципи, за якими формуються державні органі такі самі, як за часів екс-президента Віктора Януковича.

Про це на конференції YES Ukraine 2016 заявив нардеп від БПП Мустафа Найєм, коментуючи виступ генпрокурора Юрія Луценка, який натякнув, що "молоді політики - диванні експерти у війні проти корупції, які завжди праві і добре зароблять на нерухомість".

На слова Луценка про те, що для боротьби з корупцією від "молоді у політиці" він очікує допомоги у вигляді законопроектів" Найєм заявив, що "команда молодих політиків готова допомагати щодня".

"Щоб ця склянка не була порожньою, просто варто не сидіти разом з олігархами в одному кабінеті, з президентом, з вами, пане Луценко, ... і ділити при цьому Україну. Це не мої слова, про це відкрито сказав Коломойський (олігарх Ігор Коломойський) - що він сидів разом з Порошенком, Аваковим, Луценко і Турчиновим. Я можу це інтерв'ю показати... Але ж ви жодного разу не прокоментували ці слова", - зазначив він.

Найєм додав, що одна серед "дірок у склянці" - енергетика.

"Скажіть, що зробили з енергетичною монополією Ріната Ахметова за два роки? Є для неї якісь правила? Немає. Ми з колегами пропонували законодавство - про незалежні регулятори. Але хто зупинив це? БПП, "Народний фронт", - додав нардеп.

Він зауважив, що принципи, за якими зараз формуються державні органи - "як за часів Януковича, просто трошки слабші".

"Ми не ті, хто створює проблеми, ми просто незадоволені ефективністю і прозорістю цього уряду, цього президента", - додав Найєм і закликав "не використовувати владу проти того, хто хоче допомогти".

"Цей уряд не має волі боротися з корупцією... Ми говоримо про брак волі для боротьби з монополіями, однак в той же час в ГПУ та СБУ мають волю за нами слідкувати, нас переслідувати, створювати "фейки" про нас, вони борються проти нас... Два роки тому ми стояли на одному боці барикад, а зараз ви нападаєте на нас", - зазначив нардеп.

При цьому він додав, що "ми не атакуємо, не нападаємо - ані на президента, ані на уряд, ні на пана Луценка".

"Але ви теж є в'язнем цих обставин. Єдиний спосіб звільнитись з цією "тюрми зв'язків" - освіжити свою команду, взяти людей, які не пов'язані ні до якого олігарха чи міністра", - підсумував Найєм.

Українська правда