Прем'єр Словаччини: Україна робить менше за РФ по "мінських угодах"

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Субота, 17 вересня 2016, 19:57

Роберт Фіцо - прем'єр-міністр Словаччини, яка зараз головує в ЄС - заявив, що Україна робить менше, ніж РФ, щоб виконати свої зобов'язання щодо мінських мирних домовленостей.

Про це він заявив у суботу, 17 вересня, повідомляє Німецька хвиля.

"Говорячи про реалізацію мінських домовленостей, важливо чітко зауважити, що обидві сторони порушують їх", - заявив Фіцо.

"Насправді, якби ми провели інвентаризацію того, як Україна виконує їх, треба було би сказати, що Україна виконує їх навіть менше, ніж Росія", - цитує Фіцо Reuters. За словами  прем'єра Словаччини, "неправда, що Україна є хорошим хлопцем, а Росія - поганим".

Також, на думку Фіцо, санкції не вплинули на Росію.

"Санкції завдають шкоди Росії та ЄС і допомагають Сполученим Штатам. Я проти них, але водночас я не буду порушувати єдність ЄС через це", - заявив прем'єр-міністр Словаччини.

Теми: Словаччина Донбас Мінські угоди
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Коментарі — 2
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IP: 91.214.19.---Taras Orel17.09.2016 20:27
А треба, щоб сєпари кожен день Словаччину обстрілювали, побачили б, чи багато прем"єр Словаччини зробив би.
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IP: 92.112.226.---sensor+217.09.2016 20:13
Всё-таки может быть правильно жирик об этих "партнёрах" сказал.
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