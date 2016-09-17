Прем'єр Словаччини: Україна робить менше за РФ по "мінських угодах"

Роберт Фіцо - прем'єр-міністр Словаччини, яка зараз головує в ЄС - заявив, що Україна робить менше, ніж РФ, щоб виконати свої зобов'язання щодо мінських мирних домовленостей.

Про це він заявив у суботу, 17 вересня, повідомляє Німецька хвиля.

"Говорячи про реалізацію мінських домовленостей, важливо чітко зауважити, що обидві сторони порушують їх", - заявив Фіцо.

"Насправді, якби ми провели інвентаризацію того, як Україна виконує їх, треба було би сказати, що Україна виконує їх навіть менше, ніж Росія", - цитує Фіцо Reuters. За словами прем'єра Словаччини, "неправда, що Україна є хорошим хлопцем, а Росія - поганим".

Також, на думку Фіцо, санкції не вплинули на Росію.

"Санкції завдають шкоди Росії та ЄС і допомагають Сполученим Штатам. Я проти них, але водночас я не буду порушувати єдність ЄС через це", - заявив прем'єр-міністр Словаччини.