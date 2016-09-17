У ГПУ заявили, що очікують екстрадиції з Британії, яка "допоможе" у справі Онищенка
У найближчі кілька тижнів з Великобританії буде екстрадовано українця, якого Генпрокуратура підозрює у скоєнні злочину.
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив заступник Генпрокурора України Євгеній Єнін.
"Впродовж найближчих декількох тижнів ми очікуємо екстрадицію в Україну одного з наших громадян, якого ми підозрюємо у вчиненні злочину. Це буде першим прецедентом екстрадиції нашого співвітчизника (з Британії)", - зазначив він.
Єнін не уточнив імені підозрюваного та справи, в якій той фігурує.