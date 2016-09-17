У ГПУ заявили, що очікують екстрадиції з Британії, яка "допоможе" у справі Онищенка

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Субота, 17 вересня 2016, 20:10

У найближчі кілька тижнів з Великобританії буде екстрадовано українця, якого Генпрокуратура підозрює у скоєнні злочину.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив заступник Генпрокурора України Євгеній Єнін.

"Впродовж найближчих декількох тижнів ми очікуємо екстрадицію в Україну одного з наших громадян, якого ми підозрюємо у вчиненні злочину. Це буде першим прецедентом екстрадиції нашого співвітчизника (з Британії)", - зазначив він. 

Єнін не уточнив імені підозрюваного та справи, в якій той фігурує.

При цьому заступник генпрокурора зауважив, що це створить правовий прецедент для подальшої екстрадиції нардепа Олександра Онищенка.
Теми: Велика Британія Генпрокуратура Онищенко
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