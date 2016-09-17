У ГПУ заявили, що очікують екстрадиції з Британії, яка "допоможе" у справі Онищенка

У найближчі кілька тижнів з Великобританії буде екстрадовано українця, якого Генпрокуратура підозрює у скоєнні злочину.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив заступник Генпрокурора України Євгеній Єнін.

"Впродовж найближчих декількох тижнів ми очікуємо екстрадицію в Україну одного з наших громадян, якого ми підозрюємо у вчиненні злочину. Це буде першим прецедентом екстрадиції нашого співвітчизника (з Британії)", - зазначив він.

Єнін не уточнив імені підозрюваного та справи, в якій той фігурує.

При цьому заступник генпрокурора зауважив, що це створить правовий прецедент для подальшої екстрадиції нардепа Олександра Онищенка.