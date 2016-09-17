Порошенко розповів про "слід Путіна" у поверненні полонених українців

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Субота, 17 вересня 2016, 22:31

Для звільнення і повернення в Україну Володимира Жемчугова і Юрія Супруна використовувалися, у тому числі, переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це 17 вересня заявив президент Петро Порошенко після зустрічі звільнених українців, які прибули в Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини Держуправління справами. 

"Сьогодні величезна кількамісячна робота з повернення українських героїв Володимира Жемчугова і Юрія Супруна, у якій були задіяні і рідні і близькі, і вся наша група з Тристоронньої контактної групи, і спецслужби, і, безумовно, мої особисті переговори з Путіним, призвела до того, що після тривалого часу, коли нам не вдавалося витягнути жодного з українських заручників, відпустили двох, дуже знакових людей", - заявив Порошенко. 

Він додав, що на Жемчугова у полоні постійно тиснули тим, що Україна його нібито забула і не бореться за нього.

"Я хочу, щоб весь світ почув - ми своїх не кидаємо. І Володя - справжній герой, він не вірив, не дав себе використовувати. Він був твердо переконаний, що ми все робимо все можливе, щоб цей сьогоднішній день нарешті настав" , - зазначив президент. 

Говорячи про Супруна, Порошенко додав, що він "був і залишається працівником міжнародної організації, і розрахунок був дуже простий, що ні мандат ООН, ні мандат ОБСЄ, ніщо не здатне захистити, якщо вони вирішать залякати, затягнути, затягнути в полон, але ні Юрій, ні Володимир не зламалися". 

Інтерфакс-Україна

Теми: Порошенко полонені Донбас Путін
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