В РФ заявили, що у Сирії від авіаудару США загинули 62 сирійських солдата

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Субота, 17 вересня 2016, 23:19

У Міноборони РФ заявили, що у Сирії від авіаудару США загинули 62 сирійських військовослужбовця, близько 100 осіб зазнали поранень. 

Про це йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Зокрема, в російському відомстві заявили про нанесення літаками міжнародної "антиіділовської коаліції" 4 ударів по підрозділах сирійських урядових військ, які перебувають в оточенні терористичних угруповань ІДІЛ.

Літаки коаліції увійшли в повітряний простір Сирії з боку іракського кордону. В результаті удару загинули 62 сирійських військовослужбовців і близько 100 осіб поранено. Після нанесення повітряного удару бойовики ІДІЛ перейшли у наступ", - повідомили у Міноборони РФ.

За повідомленням РФ, в районі аеродрому, куди протягом тривалого часу скидалася на парашутах гуманітарна допомога місцевим жителям, тривають бої з терористами.

"Якщо даний повітряний удар викликаний помилковими координатами мети, то це прямий наслідок впертого небажання американської сторони координувати з Росією свої дії проти терористичних угруповань на території Сирії", - заявили в РФ.

Разом з тим AP повідомляє про заяву РФ та уточнює, що повідомлень щодо російських даних з боку США наразі немає.

Українська правда 

Теми: Сирія США Росія
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