Румунія не визнає вибори РФ в включеному Криму Румунія не визнає легітимність виборів в Державну Думу РФ, які пройдуть і на території включеного Криму. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Румунії, передає «Укрінформ». "Міністерство закор
Румунія не визнає легітимність виборів в Державну Думу РФ, які пройдуть і на території включеного Криму.
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Румунії, передає "Укрінформ".
"Міністерство закордонних справ не визнає легітимність виборів в Державну Думу РФ, які пройдуть і в Криму 18 вересня 2016 року", - йдеться в заяві.
Також підкреслюється, що Румунія підтверджує підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України і не визнає незаконну анексію РФ Криму і міста Севастополя.
Як відомо, 18 вересня відбудуться чергові вибори до російського парламенту – Державної думи.
При цьому вперше "вибори" пройдуть також у Криму: анексований півострів у Москві представлятимуть чотири депутати.