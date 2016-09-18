Румунія не визнає вибори РФ в включеному Криму Румунія не визнає легітимність виборів в Державну Думу РФ, які пройдуть і на території включеного Криму. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Румунії, передає «Укрінформ». "Міністерство закор

Румунія не визнає легітимність виборів в Державну Думу РФ, які пройдуть і на території включеного Криму.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Румунії, передає "Укрінформ".

"Міністерство закордонних справ не визнає легітимність виборів в Державну Думу РФ, які пройдуть і в Криму 18 вересня 2016 року", - йдеться в заяві.

Також підкреслюється, що Румунія підтверджує підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України і не визнає незаконну анексію РФ Криму і міста Севастополя.

Як відомо, 18 вересня відбудуться чергові вибори до російського парламенту – Державної думи.

При цьому вперше "вибори" пройдуть також у Криму: анексований півострів у Москві представлятимуть чотири депутати.